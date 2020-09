Oroscopo 10 settembre 2020: Vergine confusi, Scorpione meno selettivi in amore

L’Oroscopo del 10 settembre esorta i Vergine a fare un po’ di chiarezza tra i sentimenti. Gli Scorpione single, invece, dovranno smetterla di essere così selettivi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In questa giornata ci sarà un gran da fare. Se avete delle questioni irrisolte in amore, è il caso di metterle in chiaro. Anche dal punto di vista lavorativo potrebbero arrivare delle interessanti novità. Cercate, però, di non lasciarvi accattivare dalle apparenze. Prima di firmare qualunque cosa, valutate sempre attentamente tutti i pro e i contro.

Toro. La passione entra nei nati sotto questo segno e si tramuta in energia e produttività. Cercate di sfruttare in modo costruttivo questa situazione allo scopo di realizzare i vostri progetti. Attenzione, però, l’altro lato della medaglia potrebbe condurvi verso un’eccessiva irruenza e questo potrebbe generare non poche tensioni.

Gemelli. L’Oroscopo del 10 settembre vi esorta all’azione. Questo è un momento propizio per quanto riguarda i sentimenti e il lavoro. Si aprono nuove strade e possibilità, ma dovete essere audaci. Anche i soggetti più timidi, in questi giorni saranno più intraprendenti. Non abbiate paura di essere rifiutarti e credete di più in voi stessi.

Cancro. La sfera lavorativa vi sta dando qualche piccolo problema. Siete preoccupati per le vostre finanze e non è affatto escluso che possiate riversare sugli altri le vostre frustrazioni. Cercate, però, di tenere il partner fuori da queste situazioni, o c’è il rischio di avere conflitti che, in questo momento storico, non sono certamente la cosa di cui avete bisogno.

Leone. In amore vi sentite un po’ confusi. Chi di voi ha il piede in due scarpe dovrà sbrigarsi a prendere una decisione, perché il rischio di essere scoperti è dietro l’angolo. Nel lavoro siete audaci e intraprendenti, ma non commettere l’errore di sentirvi invincibili. Sarà allora che chi trama alle vostre spalle potrebbe prendere il sopravvento.

Vergine. I dubbi che avete in amore continueranno ad accompagnarvi anche in questa giornata. Cercate di prendervi un po’ di tempo per voi, in modo da mettere in chiaro diversi aspetti della vostra vita. Sul lavoro, dovete attendere il prossimo mese per avere qualche risposta in più. Non abbiate fretta e, soprattutto, non pretendete che il partner in amore abbia i vostri stessi tempi.

Previsioni 10 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Questo è un momento molto importante per i nati sotto questo segno. Per troppo tempo avete vagato senza una reale meta ed avete aspettato che gli eventi vi capitassero addosso. Ora è giunta l’ora di agire e di trovare “il vostro posto nel mondo”. Siate più fiduciosi in voi stessi e non tiratevi indietro se c’è da fare un piccolo salto nel buio.

Scorpione. L’Oroscopo del 10 settembre denota una giornata un po’ agitata in campo sentimentale. Questo perché vi sentite un po’ confusi e troppo sovraccaricati di pensieri. Se siete single, farete un po’ di difficoltà a trovare la persona giusta in quanto siete troppo selettivi. Non sarebbe errato trovare un po’ di tempo da dedicare solo al vostro benessere.

Sagittario. Coloro i quali hanno vissuto qualche piccola discussione in famiglia, a partire da oggi potranno risolvere tutto. Anche in amore ci sarà un periodo di ripresa dove tornerete a guardare con ottimismo al futuro. In questo momento, l’unico vostro turbamento riguarda la sfera economica. Prestate attenzione alle spese di troppo.

Capricorno. Il lavoro procede con qualche intoppo. Se vi state guardando attorno in questo ambito, a partire da oggi potreste ricevere delle risposte. Starà a voi decidere cosa fare del vostro futuro. L’amore sta passando in secondo piano e questo potrebbe portarvi a qualche discussione. Non riversate nelle relazioni amorose i problemi lavorativi.

Acquario. In questo periodo avete un bel po’ di cose da fare e da risolvere. Oggi, però, sentirete il bisogno di staccare un po’ la spina e di dedicarvi a voi e alle cose che amate. Ogni tanto è necessario allontanarsi dagli impegni per potersi ricaricare, altrimenti si corre il rischio di commettere degli errori. In amore dovete essere cauti.

Pesci. Momento di agitazione per quanto riguarda i sentimenti. La giornata odierna potrebbe essere adoperata per fare chiarezza nel vostro cuore. Forse vi siete lasciati andare un po’ troppo, trasportati dalla voglia di amare, ma le cose non sembrano andare come avevate pronosticato. Sul lavoro potrete avere buoni risultati se manterrete la concentrazione.