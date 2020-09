Raimondo Todaro ricoverato d’urgenza in ospedale: il ballerino verrà operato

Raimondo Todaro in ospedale per farsi togliere l’appendicite

L’edizione numero 15 di Ballando con le Stelle verrà ricordata negli annali. Infatti, dopo il rinvio da marzo e settembre per la pandemia da Coronavirus, alcuni concorrenti sono poi risultati positivi. Ma non è finita qui, un ballerino professionista che è nel talent di Milly Carlucci fin dalla prima stagione è finito in ospedale. Stiamo parlando di Raimondo Todaro, ex marito di Francesca Tocca e attuale partner di ballo di Elisa Isoardi.

Qualche ora fa la giudice Selvaggia Lucarelli, attraverso il suo account Twitter, ha annunciato che il danzatore siciliano è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a causa di una appendicite. “Raimondo Todaro ricoverato per appendicite (nulla di grave, ma dovrà essere operato…)”, ha scritto la nota blogger. Riuscirà a riprendersi entro la seconda puntata in onda il 26 settembre? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto al ragazzo.

Le dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli su Twitter

Dopo aver annunciato su Twitter che Raimondo Todaro si deve operare di appendicite, Selvaggia Lucarelli ha voluto ironizzare sulla situazione dicendo: “Un’edizione in cui non ci si annoia mai, diciamo…”. Dopo essere venuti a conoscenza del ricovero del ballerino siculo, molti suoi fan e telespettatori di Ballando con le Stelle si sono precipitati immediatamente sotto il tweet della blogger per avere ulteriori informazioni.

In molti hanno chiesto a quest’ultima come farà ora Elisa Isoardi a gareggiare. Con molta probabilità l’ex di Francesca Tocca dovrà stare a riposo per alcuni giorni, quindi potrebbe saltare la puntata di sabato prossimo. La Lucarelli però non ha detto nient’altro sulla vicenda.

Elisa Isoardi sabato ballerà con un altro danzatore?

Dopo essere venuti a conoscenza del ricovero di Raimondo Todaro, molti utenti web hanno iniziato a ipotizzare che nella prossima puntata Elisa Isoardi gareggerà con un altro danzatore. Ma chi? Non è la prima volta che accade qualcosa di simile.

Ad esempio, in questa 15esima edizione di Ballando con le Stelle Samuel Peron che è stato sostituito momentaneamente da un’altra insegnante del talent show di Milly Carlucci. Anche per l’ex di Francesca Tocca la conduttrice abruzzese prenderà la stessa decisione? Non ci rimane che attendere dei nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute del professionista siculo e se ci sarà un cambio momentaneo.