Matilde Brandi scoppia in lacrime dopo il GF VIP: “Non ha senso stare qui, non posso farlo” (VIDEO)

Dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip, Matilde Brandi ha avuto un crollo emotivo ed è scoppiata in lacrime. La concorrente più equilibrata della casa, così come l’ha definita Alfonso Signorini, ha avuto un momento di cedimento.

A generare il suo pianto sono state alcune considerazioni che la donna ha fatto su se stessa e sul percorso che sta portando avanti. Nel dettaglio, pare che la showgirl non sia più così convinta di continuare la sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia.

Lo sfogo di Matilde Brandi dopo la diretta del GF Vip

Matilde Brandi, è sempre stata un punto di riferimento per tutti i concorrenti della casa del GF Vip. Tuttavia, questa notte ha avuto un duro sfogo che l’ha portata a piangere e a farsi consolare dai coinquilini. La donna ha cominciato a parlare dicendo di non avere più una motivazione così forte per rimanere in gioco. In particolar modo, sembra che alcune dinamiche del reality show le comincino a stare un po’ troppo strette. A tal proposito, ha dichiarato di non sentirsi più all’altezza di andare avanti nel suo percorso.

Per avvalorare le sue ipotesi, La donna ha detto che a 50 anni non dovrebbe cimentarsi in questo tipo di esperienza in quanto non ha senso. I suoi compagni di avventura, ovviamente, non appena hanno ascoltato queste parole sono corsi darei per impararla. Adua Del Vesco, Stefania Orlando ed altri si sono avvicinati a lei ed hanno cominciato a dirle di smetterla di fare affermazioni così pesanti. (Clicca qui per il video)

Le lacrime di Maria Teresa Ruta

La protagonista, però, non è sembrata molto sollevata dopo il discorso dei suoi coinquilini. Questi ultimi, inoltre, le hanno ribadito che è una donna forte, la quale ha alle spalle una carriera di tutto rispetto. Proprio per tale motivo non dovrebbe lasciarsi abbattere da simili sciocchezze. Matilde Brandi, però, non è stata l’unica ad avere un crollo dopo la puntata del GF Vip.

Diverse ore dopo, precisamente questa mattina, anche Maria Teresa Ruta si è lasciata andare ad un pianto disperato. Quest’ultima, però, si è reclusa in giardino da sola e, durante la colazione, ha cominciato a piangere in totale solitudine. La donna ha farfugliato qualche parola tra sé e sé e poi, rivolgendosi alla produzione, ha detto che la merendina che stava mangiando era piuttosto secca. (Clicca qui per il video)