Grande Fratello Vip, scoperta macabra in giardino. “Ma come?”, la regia censura

Al Grande Fratello Vip scoppia il caso del topo morto

Al Grande Fratello Vip scoppia il caso di un topo che sarebbe stato ritrovato morto in giardino. La scoperta è stata fatta martedì sera dai concorrenti, ma non è stato possibile verificare se effettivamente si trattasse di un topo perché la regia ha staccato immediatamente. Forse per evitare polemiche igienico sanitarie? Di certo sembra strano che un roditore possa spingersi fino a Cinecittà, ma mai dire mai.

Tra l’altro anche nella giornata di mercoledì è stata ribadita la storia del topo da Dayane Mello, che nel momento in cui ha iniziato a raccontarla a Myriam Catania ha scatenato un altro taglio da parte della regia. E il caso allora è ‘passato’ sui social, tra tanta ironia ma anche tanta preoccupazione da parte dei concorrenti.

Tra Elisabetta e Pierpaolo cosa sta succedendo?

Accanto alla scoperta ‘macraba’ nella casa del Grande Fratello Vip, nella giornata di oggi sono successe anche altre cose. Riguardo ai concorrenti pare che Elisabetta Gregoraci sta iniziando a manifestare gelosia nei confronti di Pierpaolo. Tra i due, nella gioranta di domenica pare sia scoppiato un bacio ma il colpo di scena è arrivato poche ore fa.

L’ex moglie di Falvio Briatore avrebbe dichiarato all’ex velino di Striscia la notizia, di voler fare l’amore con lui. Una dichiarazione che Petrelli ha confessato a sua volta ad un’altra inquilina e molto probabilmente farà arrabiare la Gregoraci.

Spuntano strane confidenze intime nella casa

Intanto, i colpi di scena nella cada del Grande Fratello Vip non sono finiti qui. Sempre nel corso della giornata tra i due c’è stato un altro momento molto intimo. Elisabetta Gregoraci ha spiazzato i telespettatori rivelando un dettaglio privato della sua relazione con Flavio Briatore. Dettaglio che pare abbia fatto ingelosire l’ex velino che ha risposto: “Io di carattere sono un po’ gelosa”.

Ma a lasciare tutti davvero senza parole la controbatutta della gieffina: “No, tu sei proprio un rompic***, ti ho già inquadrato”, ribatte sorridendo. “Ma anch’io sono gelosa. Io se vedo qualcosa di strano spacco tutto“. Infatti, parlando sempre del suo ex ha svelato un aneddoto: “Una volta, mentre Briatore dormiva, gli ho preso il dito e ho sbloccato il suo cellulare. Io il telefonino lo controllo sempre, in questo sono proprio terrona“.