Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 7 ottobre 2020: Gemma si umilia, Paolo la stronca

Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Lo storico programma quest’anno è giunto alla 25esima stagione. Il numeroso pubblico della rete ammiraglia Mediaset oggi pomeriggio, intorno alle 14.45, avrà modo di vedere il terzo appuntamento settimanale che sarà formato per l’ennesima volta dal Trono classico e quello over assieme.

Gli spoiler dicono che Gemma Galgani farà una sorpresa a Paolo, lui apprezzerà ma rimarrà fermo sulla sua decisione. La dama torinese si metterà a piangere, ma poi di consolerà con Biagio. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà oggi in puntata.

Gemma Galgani fa una sorpresa a Paolo

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, mercoledì 7 ottobre 2020, svelano che come al solito verrà mandato in onda lo sfogo di Gemma Galgani. Ovvero quando la settimana prima Paolo le aveva detto chiaramente che voleva terminare la loro frequentazione perchè non erano compatibili caratterialmente. Tuttavia la dama torinese deciderà di organizzargli una sorpresa con tanto di palloncini nel camerino, per chiedergli di riprovarci. Stando agli spoiler forniti da Il Vicolo delle News, il cavaliere sembrerà molto lusingato dalla sorpresa, di conseguenza anche lei.

In studio, però, l’uomo la lascerà senza parole dicendole di non voler tornare con lei perché sono incompatibili. Inizialmente la nemica di Tina Cipollari non se ne darà pace, poi lei verrà a conoscenza che Paolo sta uscendo con altre due donne, con cui danzerà più volte, mostrandosi abbastanza coinvolto.

Due di picche di Paolo, Gems si consola Con Biagio

Gli spoiler dell’episodio odierno di Uomini e Donne, rivelano anche che Gemma Galgani ci rimarrà molto male. La dama torinese piangerà ma successivamente si rassegnerà mettendosi seduta. Subito dopo, però, il pubblico di Canale 5 verrà a conoscenza che, delusa da Paolo, in settimana è uscita a cena con Biagio. Ricordiamo che quest’ultimo sta uscendo anche con Maria, una dama più giovane di lui che è 54enne.

A quel punto la padrona di casa Maria De Filippi cercherà di andare a fondo sulla vicenda. Infatti, inizialmente Biagio sembrava essere solo un amico per lei, che invece era molto presa da lui. In studio, però, si dirà interessata a al Signore voi capelli bianchi, e pare che l’attrazione sia reciproca. Infatti, tra le due donne, il cavaliere sceglierà proprio di danzare con lei.