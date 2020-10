Tommaso Zorzi scopre di essere stato fidanzato con un attore a luci rosse: ecco chi è

Tommaso Zorzi parla di un suo ex: la clamorosa rivelazione

Prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi attraverso delle Stories su Instagram ha detto ai suoi numerosi follower di aver fatto una scoperta clamorosa. In maniera davvero inusuale è venuto a conoscenza che per tre mesi è stato fidanzato con un attore a luci rosse.

Quest’ultimo si chiama Franco, ed ha origini equadoregne e americane, ed ha conosciuto l’attuale concorrente del reality show di Canale 5 ad Amsterdam dove tutti e due vivevano. La loro relazione sentimentale è arrivata al capolinea e da quel momento in poi non si sono più sentiti e nemmeno visti.

L’influencer è stato per tre mesi insieme ad un attore a luci rosse

Stando alla confessione di Tommaso Zorzi, la vera professione del suo ex fidanzato Franco l’ha scoperta un suo caro amico. Infatti quest’ultimo lo ha riconosciuto attraverso alcuni tatuaggi.

Dopo aver visionato il filmato a Luigi rosse, il concorrente del Grande Fratello Vip 5 si è reso conto che la persona con colui ha convissuto per tre mesi e che credeva lavorasse in un negozio di animali faceva qualcos’altro. Il ragazzo in questione con lo pseudonimo di Titus in realtà è un attore di film per adulti.

La rivelazione di Tommaso Zorzi sul suo ex compagno

Attraverso delle Stories su Instagram, Tommaso Zorzi ha dichiarato che per un periodo della sua vita ho vissuto ad Amsterdam frequentandosi con un ragazzo metà equadoregno e metà di Miami. “Mai più sentito con questo Franco se non mi ricordo che aveva un tatuaggio rotondo, un Mandala, sul braccio. Stasera un mio amico mi manda un link ad un video p*rno ed io inizio a guardarlo, non capendo perché mi avesse mandato quella cosa”, ha dichiarato il concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Quest’ultimo non ci ha messo molto a capire che il suo Franco ha girato un video p*rno. “Non voglio spoilerare la trama però lui è ammanettato sul letto e dopo arriva un signore ed il buon Franco… Va beh, sono stato tre mesi con un p*rnostar senza saperlo e mentre il buon Franco era ammanettato io ero fuori con il suo cane”, ha affermato il noto influencer meneghino.