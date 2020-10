Nina Moric non può vedere suo figlio, sul web scoppia il caos, lei: “Se non sapete, state zitti” (FOTO)

In queste ore si sta molto parlando di Nina Moric sul web in merito al fatto che pare non possa vedere suo figlio Carlos. Il ragazzo, da quando ha compiuto 18 anni, ha deciso di andare a vivere a casa di suo padre Fabrizio Corona.

Questa decisione è stata presa a malincuore dalla showgirl che, tuttavia, non ha potuto fare a meno di accettarla. Da un po’ di giorni, però, in molti stanno notando dei comportamenti strambi da parte della protagonista. Sul web c’è chi insinua che la donna non possa vedere Carlos in quanto sta male e deve farsi curare. Lei ha replicato a tutto.

Le accuse contro Nina Moric

Nina Moric è finita al centro di grosse polemiche sul web a causa di suo figlio. Da quando i due non vivono più sotto lo stesso tetto, in molti si stanno chiedendo quali siano attualmente i rapporti tra loro. Da un bel po’ la donna non pubblica contenuti sul web in cui appare in compagnia di Carlos e questo ha lasciato intendere a molti utenti che ci sia qualcosa di strano. L’influencer Amedeo Venza, ad esempio, ha esortato i suoi fan a dare un’occhiata al profilo della modella, dato che pare abbia perso completamente la lucidità.

Diverse persone hanno cominciato ad offenderla dicendole che non sia il caso che stia insieme a Carlos in quanto dovrebbe prima farsi curare i problemi psicologici. Ad ogni modo, dopo tutte queste accuse e insinuazioni, Nina ha deciso di replicare sul suo profilo Instagram. La donna ha ammesso di trovarsi a vivere una situazione davvero molto particolare. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Le confessioni sul figlio Carlos

Nelle ultime IG Stories, Nina Moric ha parlato del rapporto con suo figlio ed ha ammesso di non poterlo vedere in questi giorni. La protagonista, però, non ha spiegato quali siano i motivi celati dietro questa necessità. In ogni caso, ha esortato tutte le persone che l’hanno criticata ed hanno fatto insinuazioni a tacere prima di sparare sciocchezze.

La dama ha detto che difenderà sempre suo figlio da chiunque e starà sempre dalla sua parte. Nessuno sa cosa stia accadendo realmente in casa Moric-Corona, per tale motivo, sarebbe opportuno evitare di proferire parole in merito. La modella, poi, ha replicato anche ad alcune accuse ricevute di recente.