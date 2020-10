“Gemma Galgani vivrebbe a Roma a spesa di Mediaset”: l’accusa

Gemma Galgani è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di Uomini e donne. La dama torinese, omrai da 10 anni presente nel fromat pomeridiano sembra davvero non trvare pace. Alla ricerca da tempo di un anima gemella, almneno fio ad oggi, la settantenne ha preso solo due di picche.

Nello stesso tempo, sono tante le indiscrezioni sulla sua persona. A non credere più alla sua buona fede, anche Tina Cipollari che è convinta che Gemma sia a ued solo per farsi pubblicità. Ma qual’è la verità? E sopratutto è vero che la redazione la paga?

Gemma Galgani recita a Uomini e donne?

Da tempo circorla questa voce su Gemma Galgani. La dama è inutile negarlo continua a portare grandi ascolti alla trasmissione di Maria De Filippi e i fan ogni giorno sono curiosi di conoscere le sue vicende amorose. Da 10 anni presente nel parterre femminile del trono over, la torinese si è fatta conoscere per quella che è senza filtri e senza mai nascondersi.

L’ultima frequentazione con un ragazzo pù giovane di lei di circa 40 anni ha suscitato molti dubbi e non solo all’interno del programma. Sono tanti, infatti, i telespettatori che da casa si chiedono se Gemma è realmente così o se recita un copione.

Nuove accuse alla dama del trono over

Non è la prima volta che Gemma Galgani viene messa in discussione. Ormai l’hanno capito tutti che le sue vicende amorose portano ascolti e grande share a Canale 5. Tina è sempre più convinta che la donna reciti e che non sia interessata a trovare l’uomo della sua vita. Della stessa opinione, come già detto in precedenza lo è una buona parte del pubblico a casa, ormai stanco di vedere sempre gli stessi ‘teatrini’. Nelle ultime ore, però, a parlare della direttrice di sala, ci ha pensato un ex protagonista del trono over. Stiamo parlando di Giuliano Giuliani.

Giuliano Giuliani afferma che Gemma vive a Roma a spese della redazione

L’ex cavaliere di uomini e donne ha affermato che Gemma Galgani visto il suo ‘successo’ nel programma di Canale 5, ha lasciato Torino per trasferirsi a Roma. Nulla di strano, la dama non vivesse a Roma a spese della redazione. Accuse pesanti che se fossero vere confermerebbero il motivo della lunga permanenza di Gemma nel parterre e sopratutto spiegherebbe il perchè non riesce ad innamorarsi… Cosa succederà adesso?