Natalia Paragoni rompe il silenzio sul fidanzato Andrea Zelletta: “Non va bene ai fini del gioco” (FOTO(

Dopo numerose polemiche, accuse e insinuazioni, Natalia Paragoni ha deciso di rompere il silenzio su Andrea Zelletta. Molte persone sul web hanno accusato il concorrente del GF Vip di essere alquanto inutile all’interno del reality show, in quanto troppo pacato e moscio.

Inoltre, diversi utenti hanno anche notato un certo avvicinamento tra il giovane e la showgirl Matilde Brandi. Per tale motivo, ci si chiedeva per quale ragione la sua fidanzata non fosse mai intervenuta per commentare il suo percorso. Ebbene, dopo un bel po’ di tempo, la protagonista ha deciso di parlare.

Le considerazioni di Natalia su Andrea

Attraverso un intervento su Instagram, Natalia Paragoni ha parlato del fidanzato Andrea Zelletta. La protagonista ha esordito dicendo di non essere voluta intervenire fino a questo momento per un motivo ben preciso. In particolar modo, ha spiegato di voler lasciare il suo compagno libero di agire come ritiene più opportuno, senza condizionamenti di alcun tipo. Ad ogni modo, nonostante questa sia la sua volontà di partenza, adesso si trova costretta ad intervenire.

Le accuse che sta ricevendo il suo compagno sono davvero troppe, pertanto, è impossibile rimanere in silenzio. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto spiegare un po' meglio il carattere del fidanzato. In particolare, ha detto che Andrea è un ragazzo pacato e tranquillo. Se non litiga ogni minuto con qualcuno non vuol dire che è un "comodino", ma semplicemente che si sta comportando in linea al suo carattere.

La Paragoni spiega il carattere di Zelletta

Natalia Paragoni, però, ha detto che, probabilmente, il carattere di Andrea Zelletta sia poco compatibile con le strategie del gioco. Un personaggio troppo pacato rischia inevitabilmente di divenire anonimo d di essere fatto fuori al primo colpo. Nonostante tutto, la ragazza ha detto di essere contenta del percorso che sta facendo il suo fidanzato ed è fiera di lui.

Nel suo sfogo, però, sono mancati riferimenti in merito alle recenti dichiarazioni che Andrea ha fatto verso alcune donne della casa. Una ragazza gelosa come Natalia avrebbe dovuto avere delle reazioni molto più estreme, ma così non è stato e questo sta insospettendo molti telespettatori. Tra le più critiche si distingue, sicuramente, Deianira Marzano, la quale ha lasciato intendere che la Paragoni sia quasi sollevata nel non avere tra i piedi il ragazzo.