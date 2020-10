GF Vip, scoppia il litigio nella Casa: Tommaso Zorzi contro Massimiliano Morra e Enock Barwuah

Un gioco della produzione ha innescato un forte litigio nella Casa. Ecco che cosa è successo

GF Vip: i ‘comodini’ della Casa

Qualche ora fa la produzione del Grande Fratello Vip ha indetto una votazione tra i concorrenti. Chi è il “comodino” della Casa? Per comodino ovviamente si intende quella persona che non partecipa mai alle dinamiche, che non dice la sua, che rimane in disparte correndo il rischio di essere poco utile ai fini del programma.

Ebbene, la maggior parte dei voti sono andati a Guenda Goria, ma Andrea Zelletta si è arrabbiato per aver ricevuto il voto di diversi concorrenti. A quel punto Tommaso Zorzi ha detto la sua: dal momento che tutti i vip sono lì pagati e per lavorare hanno il dovere di creare dinamiche e discorsi, altrimenti ognuno rimaneva a casa propria. Questa considerazione ha alterato l’atmosfera.

Scoppia la lite

Tommaso Zorzi ha spiegato ai suoi coinquilini che nella vita si fa molto gli affari suoi, ma essendo nella Casa del Grande Fratello Vip, che per lui è un lavoro, le cose cambiano. Quindi cerca di innescare chiacchiere, reazioni, cerca di capire le opinioni degli altri e di parlare di tutto quello che succede. Secondo lui tutti dovrebbero fare così perchè questo richiede il programma.

La posizione dell’influencer, però, ha incontrato le reazioni molto forti di Enock Bareuah e Massimiliano Morra. Il calciatore, ad esempio, si è scaldato molto dando del falso a Tommaso, di colui che vuole insegnare agli altri a vivere quando non ce n’è assolutamente bisogno.

Enock vuole essere se stesso, senza obblighi, senza forzature e l’atteggiamento di Tommaso lo infastidisce molto. Allo stesso modo anche Morra ha difeso questa idea. L’attore vuole essere libero di decidere se e quando dire qualcosa, senza che gli venga imposto, senza essere falso e costruito perchè è al Grande Fratello.

La discussione è andata avanti con toni molto accesi per tanto tempo. La Casa si è letteralmente spaccata in due e le discussioni si sono protratte fino a notte fonda. La mattina dopo Tommaso ed Enock si sono confrontati civilmente spiegando le proprie ragioni. Un abbraccio ha suggellato il chiarimento, ma sarà davvero così? Sicuramente se ne parlerà ancora, magari anche in puntata.