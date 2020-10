GF Vip, la lite tra Andrea e Franceska degenera, sul web spunta un’accusa: “Lei ha fatto ciò che le hanno detto” (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip, Andrea Zelletta e Franceska Pepe hanno avuto una discussione molto accesa. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato accusato di essere un “comodino”, in quanto poco avvezzo a prendere posizioni in casa.

Queste accuse, però, hanno fatto perdere il controllo al giovane che, infatti, ha dato luogo ad una sfuriata inaspettata. Per molti telespettatori la sua reazione è stata eccessiva. Natalia, allora, è intervenuta per difenderlo e, in tale occasione, sono emerse ulteriori considerazioni.

La lite tra Andrea e Franceska

Andrea e Franceska si sono pesantemente attaccati nella puntata di ieri del GF Vip. Tutto è cominciato quando Alfonso Signorini ha mandato in onda un filmato inerente le accuse contro Zelletta da parte di alcuni protagonisti del reality show. A rincarare la dose, poi, ci ha pensato la modella, che si è collegata con la casa ed ha pesantemente provocato il suo interlocutore. Andrea, già saturo a causa di tutte le offese ricevute, ha sbottato contro di lei dandole della maleducata ed esortandola a non prendersi tutte queste libertà nei suoi confronti. (Clicca qui per il video)

Se l’animo dell’ex tronista è sembrato alquanto turbato, però, lo stesso non può dirsi per la Pepe. Quest’ultima, infatti, è rimasta sempre calma, come suo solito, e non ha fatto altro che ridere. Molti utenti del web hanno commentato l’accaduto ed hanno reputato il comportamento di Zelletta un po’ troppo eccessivo. A tal proposito, è intervenuta anche la sua fidanzata Natalia. (Continua dopo la foto)

Le accuse dei telespettatori del GF Vip

Dopo la lite tra Andrea e Franceska al GF Vip, Natalia ha scritto un commento su Instagram in cui ha detto che esistono troppi lecca piedi. Successivamente, alcuni fan della coppia hanno mandato messaggi di incoraggiamento volti a difendere il loro beniamino. Tra questi c’è chi ha insinuato che la lite sia stata pilotata dall’esterno. Franceska potrebbe aver agito in quel modo in quanto ha obbedito a ciò che le hanno detto di fare e di dire.

I suoi attacchi sono stati sempre molto mirati e pungenti, quasi come se seguisse un copione. Moltissimi sostenitori, dunque, ci hanno tenuto a ribadire di schierarsi sempre dalla parte di Zelletta e di sapere che il suo essere un po’ silenzioso è sintomo di rispetto e non di mancato coraggio nel prendere una posizione in casa.