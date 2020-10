Carlos Corona risponde alla madre Nina Moric: “Dirò la verità, ho detto quelle cose, non le pensavo” (FOTO)

In queste ore non si sta facendo che parlare della conversazione pubblicata da Nina Moric inerente una chiacchierata privata avuta con suo figlio Carlos Corona. Da tale telefonata si evince chiaramente che il ragazzo sia minacciato da suo padre e non sia affatto sereno.

A distanza di alcune ore, però, il diretto interessato è intervenuto sulla vicenda ed ha chiarito la questione. Carlos ha ammesso di aver detto quelle cose, ma si è rimangiato tutto dicendo di non pensarle affatto. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Le accuse di Nina Moric e la replica di Carlos

Nina Moric ha attaccato pesantemente il suo ex accusandolo di maltrattare loro figlio Carlos Corona. Le accuse sono state davvero pesanti, al punto che l’ex re dei paparazzi è finito al centro di una bufera mediatica. Nello specifico, la modella ha condiviso il contenuto di una telefonata privata durante la quale suo figlio lamentava di non essere felice accanto a suo padre. Il ragazzo ha addirittura detto di essere minacciato dal suo genitore. Ad ogni modo, dopo tali dichiarazioni, finalmente Carlos ha rotto il silenzio.

Il ragazzo ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha detto di essere pronto a raccontare tutta la verità su questa vicenda. Il protagonista ha ammesso di aver pronunciato quelle frasi al telefono con sua madre, ma poi ha aggiunto ulteriori dettagli in merito. Carlos ha spiegato di aver detto quelle cose perché in preda a pensieri negativi e ad un impeto di malvagità. (Continua dopo la foto)

L’intervento di Fabrizio

Tuttavia, il figlio di Corona ha ammesso di non pensare affatto tutte quelle cose che ha pronunciato. Dopo pochissimi secondi di video, poi, è comparso anche Fabrizio. Quest’ultimo ha fatto dell’ironia dicendo in videocamera che tiene sotto minaccia suo figlio. Carlos Corona è stato allo scherzo e i due protagonisti di sono presi gioco di Nina Moric e dei suoi ultimi contenuti pubblicati sul web.

L’ex paparazzo ha detto di non comprendere affatto il motivo per il quale la donna abbia deciso di tirare fuori queste cose. Ad ogni modo, pare che quelle frasi pronunciate da Carlos non abbiano nessun fondamento. Il ragazzo ci ha tenuto a far capire di stare bene e di non essere assolutamente minacciato o maltrattato da suo padre. Il protagonista, inoltre, ha aggiunto di essere perfettamente in grado di difendersi da solo.