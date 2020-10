Elisabetta Gregoraci, che lavoro faceva prima del successo in televisione?

Elisabetta Gregoraci protagonista del GF Vip 5

Da oltre un mese Elisabetta Gregoraci è una delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip 5. Nella casa più spiata d’Italia ha stretto un’amicizia particolare con l’ex Velino di Striscia la Notizia, Pierpaolo Pretelli. I due nelle ultime ore hanno avuto una forte discussione, con pianto da parte di lui, perché la soubrette lo ha frenato facendogli capire che fuori l’aspetta qualcuno.

Ma cosa faceva l’ex moglie di Flavio Briatore prima di approdare al mondo del cinema e dello spettacolo? La carriera artistica della gieffina ha preso il via nella sua terra d’origine, ovvero in Calabria.

Cosa faceva prima di diventare famosa?

Da qualche anno tutti gli italiani conoscono Elisabetta Gregoraci per la sua bellezza fisica, per i numerosi ruoli svolti sul piccolo schermo. Ma in particolare per essere convolata a nozze con Flavio Briatore, matrimonio poi naufragato. La carriera della soubrette calabrese è partita a dire il vero verso la metà degli Anni Novanta, nella sua terra natia e più precisamente al concorso Miss Calabria.

Una manifestazione dedicata alla bellezza che la stessa è riuscita a vincere. Dopo vari concorsi, per la madre di Natahn Falco si sono aperte le porte del mondo della moda. A tal proposito la 40enne per diverso tempo ha calcato varie passerelle facendo la modella e indossatrice per alcuni dei più prestigiose maison di moda. Mentre in televisione ha iniziato a lavorare solo nei primi Anni 2000, ma l’anno precedente la ragazza era debuttata sul grande schermo con la pellicola diretta da Carlo Vanzina, ‘Il Cielo in una stanza’.

La vita sentimentale di Elisabetta Gregoraci

Ma Elisabetta Gregoraci è rimbalzata tra una copertina e l’altra delle riviste di gossip e pettegolezzi per via della sua vita sentimentale. Infatti, nel 2006 la soubrette calabrese in venne fotografata per la prima volta al fianco a quello che diventerà suo marito, ovvero il noto imprenditore Flavio Briatore.

Quest’ultimo e la 40enne hanno formato una coppia per più di dodici anni ma il loro matrimonio è naufragato nel 2017 con una separazione consensuale da parte di entrambi. A tenerli uniti, però, c’è il loro figlio Nathan Falco, oggi molto legato ad entrambi. Successivamente la concorrente del Grande Fratello Vip 5 è stata legata sentimentalmente per un anno con Francesco Bettuzzi, e ora si parla di un legame forte con un pilota di Montecarlo.