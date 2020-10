Il Paradiso delle signore spoiler 23 ottobre: Vittorio riceve una brutta notizia da Beatrice

L’ultimo appuntamento della settimana con Il Paradiso delle signore, quello del 23 ottobre, si concluderà con un colpo di scena. Marta sarà, ormai, partita e Vittorio farà fatica ad abituarsi alla routine senza sua moglie. Il direttore dello shopping center, però, verrà distratto da una visita inaspettata.

Adelaide, intanto, sarà in fibrillazione per l’annuncio della nomina del nuovo presidente del circolo. A tale scopo si farà venire in mente un’idea per riuscire a riconfermare il suo titolo. In casa Cattaneo, invece, si respirerà un clima parecchio teso.

Fermento al Paradiso delle signore

Gli spoiler della puntata del 23 ottobre del Paradiso delle signore rivelano che al grande magazzino ci sarà grosso fermento per il lancio della nuova collezione. Gabriella e Vittorio saranno agitati, ma allo stesso tempo contenti, per il lavoro svolto fino a quel momento. Tutti i capi verranno esposti nella sala, insieme alla foto della modella icona del lancio, ovvero, Adelaide. Quest’ultima, però, avrà la testa da tutt’altra parte. La donna starà in ansia per la nomina del nuovo presidente del Circolo.

La contessa sarà sempre più timorosa di non riuscire a confermare nuovamente il suo titolo. Ad ogni modo, si impegnerà per portare a termine un piano finalizzato a raggiungere i suoi obiettivi. Su di un altro versante, invece, vedremo che in casa Cattaneo ci saranno un po’ di polemiche. Luciano ha rinunciato a trasferirsi prima dell’arrivo di zia Ernesta a Milano, ma la situazione peggiorerà.

Spoiler 23 ottobre: brutte notizie per Vittorio

Il ragioniere ha deciso di assecondare la richiesta di sua moglie di simulare, almeno nel periodo di permanenza di zia Ernesta, che il loro sia un matrimonio perfetto. Il soggiorno della donna e di Stefania, però, si prolungherà per troppo tempo e questo metterà in agitazione Luciano. Cattaneo non avrà più voglia di fingere una serenità che, invece, non c’è. D’altro canto, però, la zia dirà di essere stata sfrattata di casa, per tale ragione chiederà a Silvia e Luciano di trattenersi a casa loro ancora per un altro po’ di tempo.

Tornando a Vittorio, invece, nell’episodio del 23 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Conti verrà colto di sorpresa dall’arrivo di una donna. La persona in questione è Beatrice, moglie di suo fratello. La protagonista non avrà buone notizie per suo cognato. Vittorio, infatti, verrà a conoscenza di una situazione molto spiacevole che, forse, potrebbe riguardare Serena.