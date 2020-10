GF Vip, lite furiosa tra Guenda e Enock: lui si strappa il microfono e lo lancia via (VIDEO)

Ieri sera al GF Vip Guenda e Enock hanno avuto un duro scontro. Tutto è nato a seguito della proposta di Tommaso di dare luogo al gioco dei maggiordomi. Ciascun concorrente avrebbe dovuto scegliere un coinquilino da “comandare”. Tale gioco, però, non è piaciuto ad alcuni partecipanti e sono sorte delle polemiche.

Enock si è detto contrario in quanto si sarebbe fatta leva sulla questione della schiavitù. Le sue parole hanno fatto scatenare la figlia di Maria Teresa, che ha accusato il giovane di non aver avuto la stessa sensibilità venerdì scorso quando suo fratello pronunciò quella frase contro Dayane.

Lo scontro tra Guenda e Enock

La domenica appena trascorsa è stata davvero parecchio movimentata nella casa del GF Vip in quanto è scoppiata una lite tra Enock e Guenda. Il primo ha rifiutato di fare il gioco del maggiordomo in quanto ci sono donne che realmente svolgono questo tipo di lavoro, come la madre di Andrea Zelletta. La sensibilità mostrata dal fratello di Balotelli, però, ha indispettito la figlia di Maria Teresa. Quest’ultima, infatti, si è chiesta come mai il ragazzo fosse così suscettibile su certi temi, mentre non ha battuto ciglio su altri.

Nel dettaglio, Guenda ha fatto riferimento all’uscita infelice fatta da Mario verso Dayane durante la precedente puntata del reality show. La ragazza ha detto che Enock si sarebbe potuto dissociare da quelle dichiarazioni sessiste dato che è una persona così sensibile. Queste parole, però, hanno fatto scatenare il concorrente, il quale si è alzato dalla tavola inferocito. (Continua dopo il video)

La sfuriata di Enock al GF Vip

Il ragazzo si è strappato via il microfono e l’ha lanciato su di un mobile. Successivamente, si è recato in confessionale per dare luogo ad uno sfogo anche con gli autori del reality show. Durante la lite al GF Vip, Patrizia De Blanck ha dato ragione a Enock condannando il comportamento di Guenda. La ragazza, infatti, avrebbe potuto chiamare in disparte il coinquilino e dirgli in privato la questione, invece che spiattellarla durante la cena dinanzi tutti i concorrenti.

Guenda, però, ha continuato a sostenere la sua ipotesi, arrivando a scontrarsi addirittura con sua madre. Dopo poco, Enock è tornato tra gli altri ragazzi ed ha continuato a dire di essere esterrefatto dalle accuse mosse dalla compagna d’avventura, dato che lui non c’entra assolutamente con quello che fa o dice suo fratello.