Barbara D’Urso mette a tacere la Marchesa D’Aragona: “Sono sotto choc, qui conduco io e non sapevo di questi accordi” (VIDEO)

Scintille a Live Non è la D’Urso

Come ogni domenica sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso. Nell’ultima parte del format, partito dopo la mezzanotte, la padrona di casa Barbara D’Urso ha annunciato un servizio sulla Marchesa D’Aragona.

Quest’ultima, però, non ha dato il tempo alla professionista napoletana di spiegare ed ha iniziato a dire davanti gli altri ospite di una specie di un accordo con gli autori del programma Mediaset. Di cosa si tratta?

La Marchesa D’Aragona blocca Barbara D’Urso

A Live Non è la D’Urso, la Marchesa D’Aragona ha bloccato Barbara D’Urso dicendo: “Adesso mi accapiglio, mi era stato garantito dal mio agente che finalmente dopo diverse volte che vengo qui con piacere, non sarei stata oggetto di tiro al bersaglio”, ha asserito la nobildonna. La gieffina, inoltre, ha asserito che le era stato detto che era una serata in cui veniva a fare l’opinionista sul Grande Fratello Vip.

“Adesso se vedo che c’è qualcosa che parla di me, io non sto facendo il GF, ora sono un’opinionista. Se i patti vengono disattesi la promessa è stata fatta da Cristina. Adesso mi dico ‘cosa mi farà vedere Barbara?’. Non sarò oggetto di tiro al piccione stasera”, ha tuonato la donna. (Continua dopo il video)

La replica di Barbara D’Urso

La Marchesa D’Aragona ha anche affermato che negli scorsi appuntamenti di Live Non è la D’Urso è stata ridicolizzata. Per tale ragione l’ex concorrente del GF Vip ha detto: “Vengo messa in ridicolo qui, hanno detto che faccio la truccatrice dei morti. Non posso venire qua per essere presa a bersaglio. Io ho una dignità e non voglio essere messa alla berlina. Sono una giornalista”.

Ovviamente tale reazione non è piaciuta per niente alla padrona di casa Barbara D’Urso che in diretta ha sbottato così: “Guardi Marchesa, io sono sotto choc. Primo di sapere che lei ha un agente. Non sapevo che i giornalisti avessero agenti che prendono accordi e mettono dei paletti e fanno dei patti. Non sapevo di nessun accordo e non li ho presi io”.

La conduttrice partenopea ha asserito che lei rispetta gli accordi che altri hanno preso per lei. Poi ha specificato che gli accordi possono essere presi con Mickey Rourke, ad esempio. “Ecco, che ci fosse un patto sulla Marchesa non mi era stato comunicato. Questa trasmissione la conduco e la scrivo io, decido che questa sera io non parlo più di lei perché non conosco questi accordi. Quello che si fa qui lo decido io e non il suo agente”, ha detto la donna mettendo a tacere la nobildonna.