Nicola Vivarelli sgancia la bomba: “Abbiamo fatto l’amore”, colpo di scena a Ued

Colpo di scena a Uomini e donne

Sabato scorso si è registrata una nuova puntata del programma e non sono mancati i colpi di scena. Infatti, come fa sapere il noto protale il vicolo delle news, Nicola Vivarelli si è lasciato andare a delle rivelazioni davvero piccanti. L’ex corteggiatore di Gemma Galgani come sanno i fan era arrivato ad una chiusura definitiva con Veronica De Nigris, dal momento che la dama non si era presentata alla cena organizzata da lui.

La personal trainer da parte sua, aveva spiegato che si era molto infastidita che Sirius fosse uscito con Angelica. La frequentazione tra i due dunque sembrava essere arrivata al capolinea e invece, qualcosa ha cambiato le carte in tavola.

Nicola Vivarelli esce con Angelica e poi corre da Veronica

Secondo il vicolodellenewes.it infatti, Nicola Vivarelli, che mercoledì dovrà partire per lavoro, si è visto con Angelica con la quale ha fumato una sigaretta. Dopo aver fatto due chiacchiere con la 22enne, Nicola decide di andare a trovare Veronica, a casa sua. Ed è qui che è accaduto qualcosa di bollente.

Nicola Vivarelli dichiara di aver avuto un rapporto con Veronica

Nicola Vivarelli non ha usato mezzi termini e ha raccontato per filo e per segno cosa è accaduto con la 40enne di Benevento. Sirius infatti, all’interno dello studio 6 di Roma, e davanti le telecamere, ha svelato che dopo essersi baciati e dopo una discussione di ben 20 minuti sono stati insieme fisicamente. Lui dichiara di aver fatto l’amore con lei ma Veroninca nega.

La dama non solo dice che non è vero ma non si arrabbia neanche, lasciando tutti di stucco. A questo punto non ci resta che aspettare la messa in onda e scoprire come andrà a finire. Nicola e Veronica decideranno di uscire dal programma per una frequentazione fuori?

Sirius balla con Gemma Galgani

Le anticipazioni di Uomini e donne rivleano anche che tra Nicola Vivarelli e Gemma è tornato il sereno. I due dopo una brevisisma frequentazione, che aveva fatto molto parlare si erano detti addio in modo molto brusco. Infatti, la torinese non ha più creduto alla buona fede del ragazzo e per tale motivo ha deciso di troncare la conoscenza. Sirius, però, ha deciso di rimanere nel programma e pare che proprio nella registrazione di sabato abbia invitato la Galgani per un ballo.