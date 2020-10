GF Vip 5: Francesco Oppini si taglia con un calice lanciato dalla contessa Patrizia De Blanck (VIDEO)

Piccolo incidente domestico al Grande Fratello Vip 5

In attesa di una nuova puntata in diretta su Canale 5, nella casa del Grande Fratello Vip 5 accade di tutto e di più. Qualche giorno fa, ad esempio i concorrenti del reality show Mediaset stavano trascorrendo un pomeriggio tranquillo come tanti. Ma come spesso accade, a movimentare l’atmosfera ci ha pensato per l’ennesima volta la contessa Patrizia De Blanck.

Quest’ultima, mentre stava conversando con alcuni inquilini, la nobildonna ha lanciato un bicchiere di vetro sul tavolo della cucina facendolo in mille pezzi. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nella casa di Cinecittà.

Patrizia De Blanck getta un bicchiere, Francesco Oppini si taglia

A quanto pare, quello di Patrizia De Blanck è stato solo un gesto del tutto involontario, ma nel tentativo di non farlo cadere Francesco Oppini si è tagliato. “È stato un gesto d’amore”, ha commentato la nobildonna, immediatamente rassicurata dal figlio di Alba Parietti.

Per fortuna il piccolo incidente domestico si è risolto in pochissimo tempo, la contessa è finita al centro delle polemiche a causa di una clip che confermerebbe la strategia del gruppo denominato arancione. Sui vari social network, in particolare su Twitter, sono infatti apparsi numerosi filmati dove la concorrente del Grande Fratello Vip 5 indicava in anticipo Stefania Orlando come vittima delle prossime nomination. (Continua dopo il video)

Patrizia De Blanck nel mirino del web: il motivo

Infatti, al termine della diretta su Canale 5 Stefania Orlando è davvero finita al televoto insieme a Elisabetta Gregoraci, Guenda Goria, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Pierpaolo Pretelli. Il televoto della quinta edizione del Grande Fratello Vip non porterà ad una eliminazione, come confermato dallo stesso conduttore Alfonso Signorini.

E se non ci sarà nessun eliminato, in compenso nella casa più spiata d’Italia entreranno tre nuovi concorrenti, ossia gli ex gieffini Stefano Bettarini e Giulia Salemi e Selvaggia Roma. Stando alle anticipazioni ai tre dovrebbe aggiungersi pure il giornalista Paolo Brosio, da poco guarito dal Coronavirus.