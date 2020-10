Tommaso Zorzi contro gli autori del GF Vip: “Trattato come una pu**ana…”

Tommaso Zorzi contro gli autori del GF Vip

A quanto pare, gli autori del Grande Fratello Vip 5 avrebbero trattato malamente Tommaso Zorzi. Il rampollo meneghino, dopo la diretta su Canale 5 ha avuto un lungo sfogo con Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta, affermando che gli autori l’avrebbero mandato via dal Confessione.

Per tale ragione il noto influencer che vorrebbe fare pace con Aurora Ramazzotti ha rivolto a loro una serie di provocazioni. “Per una volta che non mi espongo e che non dico la frecciatina che si può montare per farmi litigare in puntata mi hanno trattato come una pu**ana dopo che la paghi”, ha asserito il gieffino.

Stando alle dichiarazioni dell’ex fidanzato di Iconize, gli autori del reality show Mediaset l’avrebbero spronato a dire il suo punto di vista su una vicenda ben precisa successa all’interno della casa di Cinecittà. Ma a quanto pare l’ex concorrente di Riccanza ha preferito rimanere in silenzio per evitare ulteriori tensioni ed finire al centro delle polemiche con gli altri inquilini.

Lo sfogo del meneghino con Guenda Goria

Confrontandosi con Guenda Goria, un irritato Tommaso Zorzi ha detto: “Mi hanno sbattuto fuori, mi hanno detto di uscire. A me da fastidio”. Il meneghino è rimasto particolarmente deluso dall’atteggiamento assunto dagli autori del GF Vip. Secondo l’influencer, quest’ultimi lo avrebbero trattato male perché per una volta lui non si è espresso un qualcosa che poteva provocare tensioni nell’appartamento più spiato d’Italia.

“Stiamo tutti lavorando, e rispetto tutti. Io ho sempre fatto dei confessionali in cui mi sono esposto rispetto a situazioni particolari, perché io sono così di carattere”, ha tuonato il rampollo. Il ragazzo, inoltre, ha detto anche che da quando è lì dentro si è sempre esposto su tutto. In più ha specificato che le sue frecciate velenose vengono utilizzate dagli autori per montare delle clip da mandare in onda il lunedì o il venerdì sera su Canale 5.

Alfonso Signorini riprenderà Tommaso Zorzi?

Venerdì prossimo sulla rete ammiraglia Mediaset andrà in onda un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5. In quell’occasione Tommaso Zorzi potrebbe essere rimproverato dal padrone di casa Alfonso Signorini. Infatti il rampollo milanese si è lamentato per come è stato trattato dagli autori de programma di Canale 5. Gli atteggiamenti di quest’ultimi non sono stati digerito dal ragazzo e per tale ragione ha avuto uno sfogo con Guenda Goria.