Selvaggia Roma: “Non ho il Covid, scoppio di salute”, ma è una bufala: “Ho mentito, avevo paura” (FOTO)

Durante la messa in onda di lunedì del GF Vip, Alfonso Signorini ha annunciato che i tre nuovi concorrenti non sarebbero potuti entrare in casa a causa di un soggetto risultato apparentemente positivo al Coronavirus. Dopo poco si è scoperto che la persona affetta, quasi certamente, da Covid fosse Selvaggia Roma.

Attraverso un’intervista con Adnkronoss, però, l’influencer ha deciso di rompere il silenzio e di chiarire come stiano realmente le cose. La donna ha smentito quanto trapelato nelle ultime ore ed ha detto di scoppiare di salute. Dopo un po’, però, la protagonista ha detto di aver mentito ed ha raccontato tutto.

L’intervento di Selvaggia Roma sulla positività al Covid

In queste ore c’è grosso fermento sul web. Eliana Michelazzo ha condiviso un articolo molto interessante dell’Adnkronoss in cui è presente un’intervista fatta ad una delle tre nuove concorrenti del GF Vip. La donna in questione è Selvaggia Roma, la quale è intervenuta per chiarire le sue condizioni di salute e la sua eventuale positività al Covid. L’influencer ha smentito tutte le voci circolate in queste ore ed ha detto di non essere affatto positiva al Coronavirus, anzi, al momento scoppia di salute.

Queste parole, però, hanno sollevato un grosso polverone contro il reality show. Molti utenti del web hanno cominciato a chiedersi per quale motivo Signorini avesse impedito l’ingresso in casa ai tre nuovi partecipanti se non ci fosse nessun positivo al virus? A sollevare la questione è stato anche l’influencer Amedeo Venza, il quale ha accusato gli autori del reality show di non essere stati molto chiari sulla vicenda. (Continua dopo la foto)

Il chiarimento di Selvaggia

Considerando il caos che si è originato sul web, Selvaggia Roma ha deciso di intervenire sulla vicenda attraverso il suo profilo Instagram ed ha dichiarato di essere positiva al Covid. La donna ha confessato di aver mentito durante l’intervista, in quanto è stata presa dalla paura e dalla disperazione per quanto accaduto.

Ad ogni modo, la persona positiva al virus è proprio lei, seppur la carica virale nel suo corpo sia davvero bassissima. La protagonista ha voluto tranquillizzare tutti i fan dicendo di stare bene e che il suo ingresso nella casa del GF Vip non è stato annullato, ma semplicemente rimandato. La Roma, inoltre, ha replicato alle frecciatine di Eliana dicendo che al mondo si muoia più di invidia che di Covid.

