Uomini e Donne anticipazioni oggi: Valentina e Germano lasciano il programma, Sophie ha un crollo

Nella puntata di oggi, lunedì 2 novembre, di Uomini e Donne vedremo come è andata a finire tra Veronica e Germano. I due, dopo parecchi tira e molla, decideranno di lasciare la trasmissione insieme, ma con molte remore da parte di lei.

In merito al trono classico, invece, si parlerà di Sophie, la quale esprimerà un disagio che sta provando da un po’ di tempo. Maria De Filippi proverà a rassicurarla e a chiederle di darsi un’altra possibilità.

Valentina e Germano lasciano Uomini e Donne

Le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne rivelano che Germano e Valentina continueranno il loro confronto. La dama si dirà parecchio delusa, in quanto non si sente sulla stessa lunghezza d’onda del cavaliere. Quest’ultimo, dal canto suo, confesserà di trovarsi molto bene con lei, ma non sente ancora di provare qualcosa di così forte da spingerlo ad andare oltre. Ad un certo punto, l’uomo dirà che Valentina bacia molto bene, ma non si sente trasportato mentalmente da lei.

Queste parole scateneranno nella dama una reazione estrema. La protagonista, infatti, si alzerà e lascerà lo studio tra le lacrime. Germano non esiterà un attimo e correrà da lei per consolarla. Dopo un po’ di tempo, i due rientreranno in studio e il cavaliere manifesterà la volontà di uscire dalla trasmissione con lei. Quest’ultima, però, non sarà molto disposta ad assecondare la sua volontà in quanto si sarebbe aspettata un’uscita di scena molto più romantica.

Anticipazioni puntata di oggi: Sophie ha un crollo

Ci penserà Maria De Filippi a stemperare la tensione e ad esortare la dama a dare una chance a questa relazione conoscendolo al di fuori. Tra le lacrime e la delusione, dunque, i due protagonisti lasceranno la trasmissione insieme. Successivamente, nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo anche che scenderanno tre donne per Armando. Incarnato, però, deciderà di non tenerne nessuna.

Infine, si parlerà di Sophie. Nino mostrerà il suo rammarico in quanto la tronista ha deciso di non portarlo in esterna. Queste parole, però, daranno modo a Sophie di esternare un suo malessere. La dama, infatti, confesserà di non sentirsi a suo agio in quanto non riesce a provare emozioni per nessun corteggiatore. Maria, allora, le dirà di restare calma e di darsi tempo in quanto può essere normale per una ragazza così giovane come lei.