Tina Cipollari assente nello studio di Uomini e Donne: in quarantena causa Covid, partecipa in collegamento via Skype

Uomini e Donne ai tempi del Coronavirus: nuove regole

Nonostante l’emergenza sanitaria in atto, Maria De Filippi è stata in grado di metter su una nuova edizione di Uomini e Donne. Infatti, in primis ha rivoluzionato lo studio 6 dell’Elios dotandolo di plexiglass per separare i vari protagonisti e lo stesso pubblico. Inoltre, oltre alle mascherine prima di ogni registrazione fa fare il tampone sierologico a tutti i presenti. Tuttavia, nelle ultime ore è emersa una notizia poco positiva per tutti i fan di Tina Cipollari.

Stando alle anticipazioni riportate dal sito internet Il Vicolo delle News, la storica opinionista non era presente all’ultima registrazione avvenuta nel pomeriggio di domenica 1° novembre 2020. Per quale ragione? A quanto pare, anche se in modo indiretto c’entra il Covid-19. Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto.

Tina Cipollari assente nella nuova registrazione di Uomini e Donne

Come accennato prima, domenica pomeriggio i protagonisti del Trono classico e over si sono riuniti nello studio 6 dell’Elios in Roma per la registrazione delle nuove puntate di Uomini e Donne. Tuttavia, stando agli spoiler forniti in rete da Il Vicolo delle News, si è notata l’assenza in studio di Tina Cipollari.

A quanto pare la storica opinionista frusinate è finita in quarantena fiduciaria perché venuta a contatto con una persona che è poi risultata positiva al Covid-19. Quindi, anche se in modo indiretto, il virus che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo ha colpito granché il dating show di Maria De Filippi.

La storica opinionista in quarantena fiduciaria: il motivo

Durante la registrazione delle puntate avvenuta domenica 1° novembre 2020, la padrona di casa Maria De Filippi ha aperto il dating show sottolineando l’assenza in studio di Tina Cipollari. Nonostante la quarantena fiduciaria, la storica opinionista ha ugualmente preso parte alla puntata grazie ad un collegamento via Skype.

A riportare il tutto ci ha pensato il sempre informato Il Vicolo Delle News. La collega di Gianni Sperti non ha spiegato quanto durerà la sua quarantena, ma con molta probabilità non saranno mancati gli attacchi a distanza con la sua acerrima nemica Gemma Galgani. L’ex moglie di Kikò Nalli tornerà nella prossima registrazione? Non ci rimane che aspettare per avere ulteriori informazioni in merito.