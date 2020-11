Alba Parietti aveva chiesto la squalifica del figlio al GF Vip: ecco che cosa è successo

Francesco Oppini ha pronunciato frasi molto gravi nei confronti delle donne, ma il Grande Fratello Vip ha deciso di non squalificarlo. La madre, però, aveva chiesto proprio la squalifica.

GF Vip: la produzione decide di non squalificare Francesco Oppini

La puntata del Grande Fratello Vip che è andata in onda lunedì 2 novembre è stata un po’ pesante per tutti i concorrenti. Molti di loro sono stati redarguiti. In particolare, Alfonso Signorini ha messo Francesco Oppini davanti alle sue dichiarazioni gravi contro le donne. Ha detto che Dayane Mello “sarebbe stata violentata” a Verona, che Flavia Vento “sarebbe stata da ammazzarla di botte”.

Ebbene, dopo confronti tra vari autori e con il conduttore stesso, il Grande Fratello Vip ha deciso di non squalificare Francesco e il motivo non è piaciuto affatto ai telespettatori. Alfonso Signorini ha spiegato che, visto il rispetto e l’amore che Francesco ha per la sua fidanzata Cristina, è evidente che non pensa quelle cose sulle donne. Per questo hanno deciso di farlo rimanere nel gioco.

Alba Parietti aveva chiesto la squalifica

Il discorso di Alfonso Signorini ha creato molto scompiglio nel web. Infatti, la maggior parte di chi ha seguito la vicenda non ha assolutamente accettato questa decisione. Se vi ricordate nella prima edizione Clemente Russo venne squalificato dal reality per aver detto molto meno. Più recentemente anche Salvo Veneziano è stato squalificato per frasi simili.

Francesco Oppini ha chiaramente detto che avrebbe accettato la squalifica perchè non c’era giustificazione a quelle frasi. E anche mamma Alba Parietti è stata molto dura nei suoi confronti. Lei ha rivelato che ha avuto un confronto con gli autori del Grande Fratello nel pomeriggio prima della puntata e che ha detto chiaramente di squalificare suo figlio per quelle frasi imperdonabili. Ma la produzione ha deciso di dargli una seconda possibilità.

Inutile dire che nel web si è parlato di due pesi e di due misure usate nel reality. Infatti, anche in questa edizione ci sono state delle squalifiche, ma Fausto Leali, lo ricorderete, ha detto molto meno, frasi che non erano così gravi come quelle pronunciate da Francesco Oppini. Tuttavia, anche la Contessa spesso ha esagerato e nei suoi confronti non è mai stato preso nessun provvedimento.

Questo adesso crea inevitabilmente un precedente. Tutti possono appellarsi a questo tipo di riguardo che la produzione ha deciso di avere nei loro confronti. Voi come la pensate su questo argomento?