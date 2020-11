Oroscopo 3 novembre 2020: cambiamenti in arrivo per alcuni segni, ripresa per Leone e Gemelli

L’Oroscopo del 3 novembre denota una giornata molto positiva e ottimistica per i Gemelli e i Leone. Gli Scorpione saranno imprevedibili, mentre i Capricorno e gli Acquario devono prepararsi al cambiamento

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In amore potrebbe esserci qualche tensione di troppo, cercate di mantenere la calma. Nel lavoro, invece, potrebbe sorgere qualche incomprensione. Evitate di intromettervi in discussioni di cui non c’entrate assolutamente nulla. Occhio alle finanze, potrebbero esserci troppe spese impreviste.

Toro. La giornata odierna sarà un po’ inquieta. I nati sotto questo segno potrebbero essere pervasi dai dubbi e dalle domande. Cercate di prendere questo momento come un’occasione per fare un’esplorazione dei vostri sentimenti in modo da comprendere ciò che vi manca e ciò a cui dovete lavorare.

Gemelli. Oggi sarete di buon umore. Sfruttate la situazione per risolvere quelle questioni che solitamente vi annoiano. Le persone che vi circondano, però, potrebbero reputare il vostro atteggiamento un po’ troppo superficiale. Cercate di non trascurare il partner o le amicizie.

Cancro. L’Oroscopo del 3 novembre vi anticipa che siete in procinto di dare una svolta alla vostra vita. Se il lavoro è la sfera che maggiormente vi preoccupa in questo periodo, non temete, molto presto arriveranno delle novità. In amore, invece, dovete tenere a bada la gelosia.

Leone. Finalmente in amore cominciano a smuoversi delle situazioni. Se eravate in crisi con il partner, oggi potrebbero arrivare dei chiarimenti. Sul lavoro, invece, dovete cercare di essere un po’ più cauti. Non peccate di arroganza e, soprattutto, di onnipotenza, c’è qualcuno che potrebbe essere più furbo di voi.

Vergine. Ottime novità in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Coloro che si sono impegnati verranno ricompensati. In amore, invece, la giornata comincerà un po’ sottotono. Nel pomeriggio, però, la situazione andrà verso un miglioramento. Ad ogni modo, non potete continuare a viaggiare sull’altalena del cuore. Prendete una decisione.

Previsioni 3 novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi sarete pervasi dal bisogno di stare bene e di godervi la vita. Approfittate di questo momento per uscire e per svagarvi. La giornata, però, sarà meno adatta per risolvere questioni al lavoro. Se potete, rimandate le decisioni importanti o i colloqui perché non siete molto concentrati.

Scorpione. In questo periodo dovete stare attenti alle discussioni, esse potrebbero prendere una piega assolutamente inaspettata. L’errore più grande che possano fare le persone che vi circondano è quello di sottovalutarvi o darvi per scontarti. Oggi sarete propensi ai colpi di testa, cercate di non essere troppo impazienti.

Sagittario. Nel corso della giornata odierna potrebbe esserci qualche piccolo screzio con il partner. Non date troppo peso alle cose futili e cercate, piuttosto, di concentrarvi sul vostro futuro. Presto potrebbero esserci delle interessanti novità per un progetto a cui stavate lavorando da tempo.

Capricorno. L’Oroscopo del 3 novembre vi annuncia che sono in vista dei cambiamenti significativi. Se siete in attesa di qualche risposta dal punto di vista lavorativo, esse potrebbero arrivare molto presto. Ricordate, però, che il vero cambiamento parte da dentro di voi, pertanto, fatevi trovare pronti.

Acquario. Qualcosa vi turba. Oggi non vi sentite sereni, specie per quanto riguarda l’amore. Cercate di non essere troppo irascibili ed affrontate con calma le cose che non vanno. Alla base di tutto c’è sempre il dialogo. Sul lavoro si va verso un cambiamento. Sta a voi giocare bene le carte che avete a disposizione.

Pesci. Momento interessante per i sentimenti. Se siete alla ricerca dell’anima gemella, essa potrebbe presentarsi prima di quanto immaginavate. Cercate di prendere le cose più alla leggera e di non pesare ogni singola parola della persona che avete di fronte. Nel lavoro ci sono delle novità.