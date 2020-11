Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 3 novembre: Gemma delusa da Biagio, Nino e Sophie si baciano

Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la settimana di programmazione di Uomini e Donne, il popolare programma televisivo ideato e presentato da Maria De Filippi. Il pubblico della rete ammiraglia Mediaset avrà modo dalle 14.45 di vedere un altro episodio, il secondo settimanale, dedicato al Trono over e classifico assieme.

Cosa accadrà nello studio 6 dell’Elios in Roma? Per tutte le anticipazioni dettagliate fornite dal noto sito internet Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono over: Biagio dà un nuova delusione a Gemma Galgani

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, svelano che si tornerà a parlare della protagonista assoluta del Trono over. Ovviamente stiamo parlando di Gemma Galgani che in questi giorni ha mostrato il proprio dolore e cordoglio per la scomparsa di Gigi Proietti. Come sempre, il pubblico di Canale 5 assisterà alle solite lamentele della dama torinese dopo la realizzazione dello scorso appuntamento. La 70enne, infatti, ne avrà sia per la sua acerrima nemica Tina Cipollari che per Biagio. Inoltre la donna verserà delle lacrime essendo stata trattata in malo modo dal cavaliere campano.

Subito dopo dalla passarella scenderà anche Sabina che racconterà la sorpresa fattale da lui. In poche parole l’ha raggiunta a casa la stessa mattina e poi sono venuti insieme alla registrazione di U&D. A quel punto, delusa ancora una volta dal suo spasimante che a quanto pare non le dà l’esclusiva, la Galgani si rimetterà seduta alla sua postazione.

Trono classico: Sophie e Nino si sono baciati

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, rivelano anche che si parlerà di Sophie e dell’esterna con Nino. Quest’ultimo l’ha portata in studio dove ci sono tanti palloncini ed un plaid con cuscini. Quindi l’ha tranquillizzata e consolata riguardo a ciò che è successo nell’appuntamento precedente. Di conseguenza è scattato un bacio, definito dai due ragazzi non passionale.

Alberto e Matteo, gli altri corteggiatori della 18enne con cui aveva realizzato l’esterna, rimarranno delusi da ciò che vedranno e la giovane affermerà che in quel momento per lei tutti hanno lo stesso valore. A quel punto Gianni Sperti li additerà dicendo che se lui fosse stato al posto loro avrebbe salutato la tronista e sarebbe tornato a casa per come è stato trattato. Ma tutti gli spasimanti rimarranno seduti. Per lei scenderanno altri tre ragazzi nuovi.