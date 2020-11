Francesco Chiofalo e il misterioso intervento di chirurgia plastica: “Purtroppo non sto bene dopo il tumore” (FOTO)

Oggi, lunedì 2 novembre, Francesco Chiofalo si sarebbe dovuto sottoporre ad un intervento di chirurgia plastica che sta generando parecchio sgomento. Il personal trainer è stato molto vago sui social, in quanto non ha voluto specificare nel dettaglio che tipo di intervento andrà a fare.

Alcuni influencer, però, sono riusciti a scoprire la verità. Ad ogni modo, alcune ore fa, Francesco ha dato una brutta notizia ai suoi fan. Nel dettaglio ha dichiarato di non essersi potuto operare a causa di alcuni problemi di salute emersi dalle analisi.

Il misterioso intervento di chirurgia plastica di Francesco

Francesco Chiofalo sta generando molto scalpore in queste ore a causa di un misterioso intervento di chirurgia plastica. L’ex protagonista di Temptation Island ha annunciato a tutta la sua community di essere volato in Turchia per potersi sottoporre ad un’operazione che riguarda il suo volto. Il ragazzo ha anche ammesso che si tratta di un ritocco alquanto invasivo, che lo farà restare con il volto sfigurato per diverso tempo. Ad ogni modo, sono anni che lotta con questo suo difetto, pertanto, adesso è giunto il momento di fare qualcosa.

A tal proposito, è andato ad Istanbul presso una clinica specializzata nel settore. Ma di quale settore stiamo parlando? Amedeo Venza e Deianira Marzano sono riusciti a scoprire qualcosa di più. Nello specifico, i due protagonisti hanno rivelato che Francesco debba sottoporsi ad un intervento ai peli. A quanto pare dovrebbe incrementare la crescita della peluria sul suo viso.

Problemi di salute per Chiofalo

Il diretto interessato non ha é confermato né smentito queste dichiarazioni. Tuttavia, questa mattina qualcosa è andato storto. Francesco Chiofalo si è recato presso l’ospedale per sottoporsi all’intervento di chirurgia plastica e i medici gli hanno detto di non poterlo operare. Prima di entrare in sala operatoria, infatti, il protagonista ha fatto degli esami del sangue, da cui sono emersi dei problemi. Dopo la notizia, Francesco si è sfogato con i fan ed ha detto di non stare bene.

Non è voluto entrare nel merito di ciò che ha, ma ha detto che c’entrerebbe l’operazione di rimozione del tumore al cervello di qualche anno fa. Adesso Francesco dovrà effettuare una terapia d’urto della durata di 24 ore e, se tutto andrà bene, verrà operato domani mattina. Chiofalo, però, ci ha tenuto a precisare che non mostrerà sul web le immagini del suo volto post operazione.