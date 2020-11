Uomini e Donne spoiler 5 novembre 2020: Gemma esce con Mario, Davide bacia Rossana

Nella puntata odierna di Uomini e Donne vedremo che Gemma Galgani verrà chiamata nuovamente al centro dello studio per aggiornare circa la sua vita sentimentale. La dama dirò di essere uscita con un nuovo cavaliere.

In merito al trono classico, invece, verrà data la parola a Davide Donadei, il quale comunicherà di aver fatto tre esterne molto belle con le sue corteggiatrici. Una in particolare, quella con Rossana, si rivelerà decisamente bollente.

Spoiler puntata odierna: l’esterna di Gemma e Mario

Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, giovedì 5 novembre, vedremo che Maria De Filippi chiamerà Gemma al centro dello studio. La dama ha chiuso la frequentazione con Biagio in quanto si è sentita messa da parte dal cavaliere. Quest’ultimo, infatti, sta conoscendo anche Sabina e Maria, le quali sembrano essere in una posizione privilegiata rispetto a lei. Per tale motivo, la donna ha scelto di chiudere la conoscenza in modo anche piuttosto brusco.

Ad ogni modo, la torinese si è lasciata consolare da un nuovo cavaliere, Mario. I due hanno trascorso una piacevole esterna, che ha lasciato la dama piacevolmente colpita. In studio, però, Tina Cipollari non farà altro che attaccare pesantemente la sua acerrima nemica dicendole di esaltarsi troppo per uomini che, in realtà, non sono affatto interessati a lei. L’opinionista, infatti, dirà di non credere minimamente all’interesse di Mario.

Davide bacia Rossana a Uomini e Donne

Successivamente, la puntata odierna di Uomini e Donne metterà in luce delle dinamiche inerenti il trono di Davide Donadei. Il ragazzo sta conoscendo tre corteggiatrici. Con Beatrice e Chiara sembrava essersi creato un rapporto abbastanza solido, ma a stravolgere gli equilibri ci ha pensato Rossana. La nuova arrivata, infatti, ha colpito molto Davide, al punto da mettere il tronista ancora più in confusione.

Nella puntata in questione vedremo che il ragazzo ha fatto un’esterna con ciascuna delle tre, solo con Rossana, però, è scattato un bacio. Le altre due, invece, sono state baciate in precedenti occasioni. Ad ogni modo, quando Chiara e Beatrice scopriranno quanto accaduto, ovviamente, andranno su tutte le furie.

Le due ragazze avranno reazioni differenti, ma risulterà evidente a tutti che entrambe sono molto prese dal tronista, pertanto, scoppierà una discussione molto accesa tra i presenti in studio. Maria De Filippi ha già esortato una volta Davide a non tirare troppo la corda con le due dame, ma lui pare non aver afferrato il concetto.