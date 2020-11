GF Vip, spunta un filmato di Francesco Oppini su Dayane Mello: “A Verona la violentano” (VIDEO)

Le parole di Francesco Oppini segnano il web

Nelle ultime ore sul web si è scatenata una nuova polemica per qualcosa che è accaduta all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Il popolo del web, che guarda la diretta su Mediaset Extra e Mediaset Play, hanno condiviso un filmato di Francesco Oppini in cui sono racchiuse delle sue uscite poco felici nei confronti della coinquilina brasiliana Dayane Mello.

Ma una di queste non è per nulla piaciuta agli internauti tanto che l’hanno condannata. Infatti, molti di loro hanno immediatamente chiesto dei seri provvedimenti da parte della produzione del reality show. Il video in questione risalirebbe a metà ottobre, ma solo di recente è spuntato su Twitter grazie ad una ragazza. Addirittura quest’ultima è stata costretta a disattivare il suo account per le tantissime critiche ricevute. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto realmente nell’appartamento più spiato d’Italia.

La battuta infelice su Dayane Mello

Nel filmato citato prima i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 sono a tavola e Francesco Oppini sta parlando di una reunion che gli inquilini dovranno fare a Verona una volta che il reality show sarà terminato, quindi dopo febbraio 2021. Secondo quanto raccontato dagli internauti, il figlio di Alba Parietti in quel momento, riferendosi a Dayane Mello, avrebbe detto: “A Verona la violentano…”. A quel punto è intervenuto il rampollo meneghino Tommaso Zorzi che, trovandosi accanto a lui, ha risposto imbarazzato: “Ma speriamo di no, ma dai…”. Ma non è finita qui.

Francesco Oppini si giustifica al Grande Fratello Vip 5

Rendendosi conto di averla sparata grossa, Francesco Oppini ha cercato di giustificarsi dicendo: “Ma in senso buono eh…”. La clip in questione, diventata immediatamente virale sul web, sta scatenando una serie di polemiche anche sui vari social network.

Ad alimentare ulteriormente la rabbia degli utenti è un altro filmato in cui il figlio di Alba Parietti ha esclamato: “Se la porto ad una festa con i miei amici, succede un disastro…”. Di tutto questo se ne parlerà nel nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 in onda lunedì sera oppure Alfonso Signorini sorvolerà? In attesa di capire cosa accadrà e se verranno presi dei provvedimenti sul gieffino, ecco la clip contenente la scena incriminata: