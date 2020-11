Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi criticano Patrizia De Blanck: “Si lava poco. La sua stanza è zozza e puzza” (VIDEO)

Patrizia De Blanck si lava poco? Le dicerie sulla nobildonna

Un paio di mesi fa, quando era appena iniziato il Grande Fratello Vip 5, nei programmi di Barbara D’Urso, l’attrice Serena Grandi e Andrea Cardella hanno rivelato che nella Capitale da tempo gira voce che Patrizia De Blanck si laverebbe poco. L’anno scorso, ad esempio, la Marchesa d’Aragona inquilina della quarta edizione del GF Vip aveva detto queste indiscrezioni sulla nobildonna.

Nella serata di mercoledì, Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta hanno avuto una conversazione parlando proprio di tale argomento. In pratica, la conduttrice è l’influencer hanno tirato in ballo della stanza in cui dorme la Contessa. Infatti, stando alle dichiarazioni del rampollo meneghino è praticamente impossibile stare nella stanza della nobildonna, per colpa del cattivo odore e dello sporco.

Tommaso Zorzi sconvolto da quello che ha visto nella camera di Patrizia

Parlando con Maria Teresa Ruta della Contessa, il 25enne Tommaso Zorzi ha detto che c’è dell’uno, ma anche del formaggio, chiazze di Nutella, briciole. Lui appena si è avvicinato alla camera si è reso conto che c’era un brutto odore.

“Quella camera è zozza. Io non potrei dormire nemmeno due minuti là dentro. Ragazzi è sporca, c’era del latte aperto, tazze di caffè, di tutto. Dirle di pulire? Ma cosa? Ditele voi qualcosa. ‘Scusi Contessa dovremmo spostare la sua roba un attimo per pulire la stanza’. Infatti io col cavolo che vado a fare i massaggi lì dentro”, ha continuato l’ex concorrente di Riccanza. (Continua dopo il video)

Maria Teresa Ruta si lamenta della Camera sporca della Contessa

In tutto questo, Maria Teresa Ruta non è rimasta per nulla sorpresa dalle dichiarazioni di Tommaso Zorzi. Infatti, la madre di Guenda Goria ha confermato quanto detto dal rampollo milanese, dicendo che in giornata era stata in quella stanza per prendere i bigodini ed era improponibile.

La conduttrice ha affermato che non si può dormire in quel posto, impossibile, ed è molto sporca. “C’è di tutto, roba da mangiare, avanzi, è qualcosa di assurdo. Bisognerebbe pulirla. C’è un tanfo. Io ho preso la cannella bollita, perché non riuscivo a stare lì dentro. Se devi fare un massaggio devi stare in un ambiente sano e aromatizzato che esprime quello che è il momento. Non ci si può stare dai“, ha asserito l’ex moglie di Amedeo Goria.