Tommaso Zorzi: ecco il progetto hot che ha intrapreso prima del Grande Fratello Vip

L’influencer si è dedicato ad un progetto molto particolare prima di entrare nella Casa. Ecco di che cosa si tratta

GF Vip: Tommaso Zorzi ha preso parte ad un progetto a tinte hot

Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti più discussi, ma anche più amati di questa quinta edizione di Grande Fratello Vip. Nella Casa praticamente si mette in mezzo a qualsiasi dinamica, ha conquistato con la sua ironia pungente e ha anche fatto arrabbiare per i suoi sbalzi d’umore. Tuttavia, nel web è molto apprezzato tanto che le percentuali del televoto lo dimostrano puntata dopo puntata.

Forse non tutti sanno che prima di entrare nel cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip Tommaso si è dedicato ad un progetto davvero particolare. Giornalettismo, qualche ora fa, ha rivelato che l’influencer milanese ha accettato di collaborare con una società di produzione di sexy toys italiana. Tommaso ha preso al volo questa occasione per dare sfogo alla sua creatività e creare oggetti intimi.

Gli oggetti in questione faranno parte di una linea tutta sua in cui lui personalmente ha disegnato i modelli e deciso i colori. Inoltre, pare che abbia dato un nome fiabesco ad ogni pezzo. Insomma, le sue fan, e non solo, non vedono l’ora di scoprire tutto appena Tommaso uscirà dalla Casa del Grande Fratello Vip e presenterà il progetto al pubblico. Voi che cosa ne pensate?

Pace fatta con Francesco Oppini

Nella Casa Tommaso Zorzi ha avuto un rapporto particolare dai primi giorni con Francesco Oppini. Tra loro si è creato un legame molto forte, tanto che la coppia intratteneva gli altri coinquilini con sketch ironici. Poi all’improvviso qualcosa è cambiato e i rapporti si sono raffreddati. Ci sono state settimane di incomprensioni, liti e chiarimenti.

Pare che soltanto negli ultimi giorni tra i due sia tornato il sereno. Francesco ha versato molte lacrime anche per l’amicizia “rovinata” con Tommaso, ma lui non ha mai chiuso le porte ad un riavvicinamento. Questo, infatti, c’è stato durante una canzone in giardino. I due si sono guardati e si sono abbracciati.

Ad un certo punto, Tommaso aveva anche rivelato a denti stretti che la sua attenzione era particolarmente rivolta a Francesco, come a far capire che provava qualcosa per lui. L’influencer ha negato più volte in diretta, ma vedremo che cosa accadrà.