Stefano Bettarini al GFVip, è già bufera: ha bestemmiato? Esplode la polemica

Si torna a parlare di bestemmie al GFVip. dopo l’ennesimo caso di sospetta imprecazione che ha visto protagonista Paolo Brosio, ora sotto l’occhio del ciclone è finito Stefano Bettarini. Nella giornata ieri, subito dopo la diretta e il suo ingresso, i fan più attenti hanno notato un dettaglio.

In rete è circolato un messaggio che riporta le parole precise dell’ex calciatore pronuncia “Po**o Dio ‘”. Una vera e propria bestemmia che ha fatto immediatamente saltare dalla sedia i tanti appassionati del reality condotto da Alfonso Signorini. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Stefano Bettarini GFVip e lo scandalo del 2016

Nemmeno 24 ore dal suo ingresso nella casa del GFVip che Stefano Bettarini avrebbe dato il peggio di se. Come tutti sanno, l’ex di Simona Ventura è stato già concorrente del reality nel 2016 e per altri motivi finitì sotto torchio. All’epoca, sotto la conduzione di Ilary Blasi, fu accusato insieme a Clemente Russo di aver esagerato con alcuni termini utilizzati per alcune donne nella casa. Motivo per cui, Russo venne squalificato.

Ma a scioccare i fan da casa furono le rivelazioni sull’ex moglie.Stefano Bettarini, che ha avuto una lunga relazione con la nota conduttrice, infatti, a microfoni staccati, confessò al pugile tutte le sue tresche avute durante il matrimonio vantandosi di non essere mai stato colto con gli attributi nel sacco. Un vedro e proprio scandalo che portarono addirittura la Venutura ad agire per vie legali. Ora invece, le accuse sono completamente diverse ma comunque gravissime.

Il concorrente ha davvero bestemmiato in casa?

Stefano Bettarini secondo alcuni fan che hanno guardato la diretta dopo la puntata, pare abbia bestemmiato. Tutto è accaduto a poche ore dal suo ingresso al GFVip. Nel dettaglio si parla di una chiacchierata dell’ex calciatore intorno alle due e mezzo di stanotte. Parlando con gli altri inquilini, l’uomo si sarebbe lasciato andare ad un’affermazione pesante, che viola il regolamento.

I telespettatori, da casa, si sono già avviati, chiedendo l’ espulsione immediata del gieffino. Se ciò ofsse vero la sua permanenza possiamo dire che sia stata decisamente “lampo”. Per ora, purtroppo, non c’è molto da fare e bisognerà aspettare lunedì prossimo per vedere se Alfonso Signorini prenderà provvedimenti, come è sempre accaduto in passato. (Ecco la foto in questione)