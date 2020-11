DayDreamer Can e Demet genitori: avvio le riprese per la nuova stagione

DayDreamer- le ali del sogno, i protagonisti della serie diventano genitori

Sul social delle serie turche è apparso uno scatto che ha mandato in delirio i fan di DayDreamer- le ali del sogno. Nel dettaglio è stata pubblicata una foto che ritrae Can e Demet con un bambino in riva al mare. Entrambi nuovo look. Il produttore della telenovela, come riportato da Daydreamer Magazine, sta pensando ad una serie con i due amatissimi Can e Demet.

“Stiamo lavorando ad un nuovo progetto da presentare a Can Yaman e Demet Özdemir, e spero che loro gradiranno. Il set con entrambi è stato davvero divertente. Quello che avete visto in onda rispecchia quello che succedeva sul set. Posso dirvi che tra i due c’è stata un’energia”. (Continua dopo la foto)

Torna sul piccolo schermo la coppia Can e Demet

Il produttore Turgut ci riporterà sul piccolo schermo la coppia di DayDreamer Can Yaman e Demet Özdemir. Lo scatto postato insieme alla poesia del poeta turco Cemal Surya ha ovviamente scatenato il web. Ecco cosa c’è scritto: “Voglio invecchiare con te con amore con speranza. Voglio invecchiare con te per tutta la vita. In ginocchio, condivido e sento il tuo cuore. Invecchiare con la voce dei nostri figli. Mano nella mano, occhi negli occhi, amore con l‘amore”. Per ora, non resta altro che attendere e sperare che l’amatisisma coppia arrivi presto in televisione.

Anticipazioni DayDreamer, la soap sospesa di nuovo

Continua il grande successo di Can e Demet in DayDreamer-le ali del sogno, in onda per ora solo di domenica. I fan, infatti, ogni settimana sono in ansia di rivedere i propri beniami e grazie agli spoiler possiamo anticipare cosa vedremo nell’episodio del 15 novembre. Con il ritorno di Amici di Maria De Filippi, la serie purtroppo per ora andrà in onda solo di domenica e non più pure il sabato.

Amici debutterà proprio sabato 14 novembre, nell’orario che va dalle 14:10 alle 16:00 circa, ovvero quello che attualmente è occupato dalla puntata di DayDreamer. Questo vuol dire che da quel giorno non ci sarà più spazio per le nuove avventure di Can e Demet.

DayDreamer, dunque, dovrebbe comunque rimanere di domenica con la messa in onda di un singolo episodio trasmesso dalle 16:20 circa. Di sicuro la cancellazione della puntata del sabato non ha reso felici i numerosi fan che nelle ultime ore si stanno già scatenando sui social chiedendo una petizione.