Il Paradiso delle signore trama 17 novembre: Rocco e Pietro Puniti, Gabriella stroncata

La puntata del Paradiso delle signore di martedì 17 novembre sarà abbastanza decisiva per il futuro di Gabriella, Pietro e Rocco. Questi ultimi due verranno colpiti da un provvedimento disciplinare davvero molto rigoroso.

La Rossi, invece, pagherà le conseguenze delle sue troppe disattenzioni sul lavoro. Stefania, dal canto suo, comincerà ad illudersi di essere riuscita a riscontrare l’interesse di Federico, ma si tratterà solo di un’illusione.

Provvedimenti disciplinari per Pietro e Rocco al Paradiso delle signore

Nella puntata del 17 novembre del Paradiso delle signore vedremo che Vittorio e Armando prenderanno una dura decisione su Pietro. Il ragazzo merita una punizione adeguata per tutte le infrazioni commesse in questi giorni. Tuttavia, per rendere davvero esemplare il provvedimento disciplinare nei suoi confronti, i due protagonisti decideranno di coinvolgere anche Rocco. Quest’ultimo, ovviamente, rimarrà molto male in quanto non ha alcuna colpa per tutto quello che è accaduto al grande magazzino.

Per Gabriella e Roberta, invece, si appresta a cominciare un periodo fatto di molti cambiamenti e scelte importanti, le quali potrebbero condizionare considerevolmente le loro vite. A tal proposito, le due dame si confronteranno e si mostreranno particolarmente agitate per il loro futuro. Specie per la Rossi, però, ci sarà un epilogo alquanto negativo nella sua carriera.

Trama 17 novembre: brutte notizie per Gabriella

La stilista ha lavorato ai bozzetti per la nuova collezione, ma le sue idee si riveleranno tutt’altro che brillanti. Nel momento in cui presenterà i suoi lavori al direttore, infatti, questi li stroncherà. A quanto pare, dunque, i troppi impegni da cui è stata assorbita la protagonista l’hanno penalizzata parecchio nel suo lavoro al grande magazzino. Intanto, al Paradiso delle signore, nella puntata del 17 novembre, vedremo che ci sarà l’arrivo di due personaggi famosi.

Si tratta del ciclista Sante Gaiardoni e della sua compagna, la cantante Elsa Quarta. Tutti i membri dello shopping center non saranno nei panni per questa splendida visita. Stefania, intanto, continuerà a fare di tutto per riuscire a riscontrare le attenzioni di Federico. Ad un certo punto, la dama comincerà a credere di essere riuscita nel suo intento. La verità, però, è molto più amara di quanto crede. Cattaneo, in realtà, non sembrerà ricambiare i sentimenti della nuova venere. Gabriella, invece, sarà disperata per la pessima figura fatta in occasione della presentazione dei nuovi bozzetti. La sua carriera è compromessa irrimediabilmente?