Andreas Muller fuori da Amici: i motivi spiegati dal ballerino

È tempo di forti cambiamenti nel talent. Andreas ha spiegato come mai quest’anno non farà parte dei professionisti.

Amici 20: Andreas Muller non sarà nel cast della nuova edizione

Sabato 14 novembre è andata in onda la prima puntata del pomeridiano di Amici 20. La nuova edizione ha molte novità: nuovi professori e nuove modalità di ingresso. Per il canto confermati Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, ma c’è Arisa al posto di Stash. Per il ballo vedremo ancora Alessandra Celentano e Veronica Peparini, al posto di Timor Steffens, invece, ci sarà Lorella Cuccarini.

Quest’anno i casting sono stati fatti da una commissione tecnica e i professori hanno visto soltanto i video dei ragazzi. Nella prima puntata avevano la possibilità di abbassare o alzare una leva se non volevano o volevano il concorrente nella scuola. Quest’anno ogni professore avrà i suoi allievi. Nel caso in cui due professori siano interessati alla stessa persona, sarà poi questa a scegliere chi seguire.

Per i vent’anni del talent nella classe erano presenti alcuni ex concorrenti: Stash, Giordana, Riki, Sebastian, Umberto, Gaia, Irama, Andreas, tra gli altri. Proprio quest’ultimo, però, non sarà più presente nel programma. Lo ha annunciato lui stesso sui social. Ecco che cosa ha scritto il ballerino.

Andreas sui social: ‘È il momento di altri progetti’

Andreas ha partecipato al talent alcuni anni fa. A ridosso del Serale è stato scelto ma ha subìto un serio infortunio che l’ha costretto a lasciare il programma. Lui non si è arreso, l’anno dopo si è ripresentato ed è arrivato ad alzare la coppa da vincitore. Non solo, successivamente ha iniziato a lavorare nella compagnia di Veronica Peparini, con cui è nato l’amore, e ha lavorato ad Amici come professionista.

Andreas, sùbito dopo la puntata, ha voluto specificare sui social che quest’anno non farà parte dei professionisti di Amici come è stato negli ultimi anni. In questo periodo ha avuto modo di riflettere e ha deciso di prendersi una pausa. Ha fatto tutto veloce dalla sua vittoria nel talent e adesso vorrebbe sperimentare altre cose, iniziare nuovi percorsi, allontanarsi dalla comfort zone per conoscersi meglio come artista e non solo. Per il momento non può ancora dire che cosa sta pensando di intraprendere. Ma ha comunque ringraziato Maria e ha rivolto un bel “ti amo” a Veronica Peparini.