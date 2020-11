Uomini e Donne puntata odierna: equivoco al trono di Sophie, Aurora nel mirino di Gianni

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, lunedì 16 novembre, vedremo che Aurora dovrà affrontare nuovamente l’inquisizione di Gianni Sperti. La donna, infatti, verrà accusata di essersi messa d’accordo con Giancarlo.

Al trono classico, invece, vedremo che Sophie di troverà a dover giustificare un fraintendimento verificatosi durante la settimana con due corteggiatori. Davide, dal canto suo, continuerà a discutere con Beatrice e Chiara.

Spoiler puntata odierna: l fraintendimento al trono di Sophie

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne rivelano che la tronista Sophie farà il punto della situazione. La ragazza in settimana è uscita con Matteo ed è stata molto bene. Lui l’ha portata a conoscere il suo cane ed hanno trascorso dei momenti anche abbastanza divertenti insieme. Successivamente, invece, si parlerà dell’esterna fatta con Antonio. Anche con lui la ragazza si è trovata molto bene, pertanto, durante la puntata in questione si mostrerà insolitamente felice.

Ad un certo punto, però, la diciottenne racconterà un fraintendimento verificatosi in settimana con i due corteggiatori. Nello specifico, la protagonista dirà di aver messaggiato a lungo con Antonio, credendo che in realtà fosse Matteo. Questo avvenimento, naturalmente, farà sorridere molto i presenti in studio. Anche Davide, dal canto suo, continuerà a discutere con Beatrice e Chiara.

Aurora nel caos a Uomini e Donne

Le due si mostreranno alquanto deluse dalle attenzioni che il tronista ha riservato per Valeria trascurando loro. In merito al trono over, invece, nella puntata odierna di Uomini e Donne vedremo che verrà dato spazio ad Aurora. La donna siederà al centro dello studio e racconterà come siano andate le cose con Giancarlo. Lei dirà di essere davvero molto presa da lui, al punto da essere quali innamorata. La versione che darà lui, però, sarà una vera doccia fredda per la Tropea.

Il cavaliere, infatti, dirà di aver provato una grande attrazione per lei all’inizio. Con il passare del tempo, però, non gli è scattato quel qualcosa in più. Tuttavia, in questi giorni ha preferito non dirlo alla donna telefonicamente per non turbare la sua sensibilità. Questo racconto, però, non convincerà affatto Gianni Sperti, il quale accuserà i due di essersi messi d’accordo. Entrambi negheranno e l’opinionista arriverà a chiedere loro di mostrargli i telefoni. I due acconsentiranno alla richiesta del ballerino. Quest’ultimo, però, rimarrà deluso in quanto non troverà nulla di compromettente.