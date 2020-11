Pierpaolo Pretelli scappa verso la porta per lasciare il GF Vip, gli inquilini gli corrono dietro: “No! Fermatelo!” (VIDEO)

Pierpaolo Pretelli nomina Andrea Zelletta

Venerdì sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. Per scegliere il secondo inquilino da mandare in nomination, gli autori hanno deciso di riproporre il meccanismo della catena delle preferenze. A quel punto l’ex Velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli è stato costretto a scegliere chi far tornare in salotto tra Andrea Zelletta, Enock Baruwah e Patrizia De Blanck.

Ovviamente il ragazzo è entrato nel pallone e, ma dopo aver riflettuto qualche secondo, ha scelto la Contessa. La nobildonna ha salvato il fratello di Mario Balotelli, quindi in nomination c’è finito l’ex tronista di Uomini e Donne. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nella casa più spiata d’Italia.

Andrea Zelletta si scaglia contro l’ex Velino di Striscia la Notizia

Al termine della lunga diretta su Canale 5, Andrea Zelletta ha letteralmente perso la pazienza con Pierpaolo Pretelli. “Mi hai deluso fortemente. Al posto tuo non te lo avrei mai fatto. Ti avrei salvato subito senza pensarci, siamo come due fratelli e sai bene quanto è importante per me questo percorso, in più ero in nomination la scorsa settimana. Invece hai fatto la scelta televisiva e hai preferito Patrizia“, ha asserito il compagno di Natalia Paragoni.

Visto il rapporto che i due hanno instaurato nella casa più spiata d’Italia, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha tutti i torti ad essere rimasto deluso dal comportamento dell’amico.

Pierpaolo Pretelli in lacrime minaccia di lasciare la casa di Cinecittà

A quel punto Pierpaolo Pretelli è scoppiato a piangere e, arrivato al limite della sopportazione ha anche minacciato di lasciare il Grande Fratello Vip 5. A consolare l’ex Velino di Striscia la Notizia ci hanno pensato Enock, Adua Del Vesco, Elisabetta Gregoraci e Maria Teresa Ruta. L’ex tentatore, però, è sbottato ancora una volta ed è scappato verso la porta rossa che, una volta varcata comporta a delle penalità.

“Me ne voglio andare non ce la faccio più“, ha affermato il giovane. In tutto questo la madre di Guenda Goria gridava: “Nooooooo, fermatelo! Fermatelo!“. Ecco il video in questione che in pochissimo tempo è diventato virale sul web e sui vari social network: