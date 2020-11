Francesco Chiofalo, rivelazione shock su Selvaggia Roma: ‘Poco tempo fa mi ha cercato per saltarmi addosso’

L’ex fidanzato di Selvaggia Roma è intervenuto a Live Non è la D’Urso per raccontare dei retroscena su di lei. Ecco le sue rivelazioni.

GF Vip: Selvaggia Roma nella bufera

La settimana scorsa Selvaggia Roma ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip ed ha già creato scompiglio dentro e fuori. Innanzitutto è già andata contro Elisabetta Gregoraci. Selvaggia l’ha accusata di usare Pierpaolo Pretelli, di essere falsa e giocatrice. Ha svelato, inoltre, all’ex velino di Striscia la Notizia che fuori lui è visto come un debole e uno zerbino. Poi ha detto di aver baciato Pierpaolo un paio di volte in passato ed Enock quando era fidanzato, ma loro negano.

Anche fuori dalla Casa si sta parlando molto di lei. Eliana Michelazzo, ad esempio, si è scagliata duramente contro quella che fino a poco tempo fa era una sua amica. L’ha accusata di averle rubato delle cose a casa sua. Non solo, ma anche il suo ex fidanzato Francesco Chiofalo l’ha attaccata pesantemente.

Francesco Chiofalo: ‘Poco tempo fa voleva saltarmi addosso’

Una parte del pubblico di Canale 5 sicuramente avrà seguito Selvaggia Roma quando ha partecipato a Temptation Island in coppia con il suo fidanzato Francesco Chiofalo. Tra i due c’è stato un rapporto molto complicato di 5 anni e dopo il programma si sono lasciati. Tuttavia, lei nel tempo gli ha rivolto delle accuse molto forti, come quella di averla picchiata.

Domenica 15 novembre Francesco è stato ospite a Live – Non è la D’Urso e ha ribadito quello che Selvaggia ha detto e fatto verso di lui. Secondo la sua versione, la ragazza non ha mai smesso di infastidirlo da quando la loro storia è terminata. Nel corso di questi anni Selvaggia ha contattato sistematicamente tutte le ragazze che Francesco ha avuto per parlargli male di lui. Lo ha fatto anche con Antonella Fiordelisi fino a poco prima di entrare nella Casa.

Non solo, ma poi ha fatto una rivelazione davvero scioccante. Dopo tutte le offese, gli attacchi che gli ha rivolto nel corso degli anni, Selvaggia ha approfittato di quando Antonella ha lasciato Francesco per presentarsi sul suo pianerottolo e “cercare di saltargli addosso”: “si voleva infilare nel mio letto, ho dovuto allontanarla a spintoni. Ma se pensa che sono un pessimo uomo perchè poi vuole saltarmi addosso? Per far parlare di sè è pronta a dire qualsiasi cosa“.