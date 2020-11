Ballando con le stelle, Mussolini colpisce Fonts durante il ballo, lui lascia il palco: “Si è fatto male” (FOTO)

Il percorso di Alessandra Mussolini e Maykel Fonts a Ballando con le stelle sembra non trovare pace. Nella precedente puntata, infatti, la donna si è resa protagonista di uno svenimento durante la diretta. In questa seconda occasione, invece, è stato il ballerino ad avere un incidente.

Durante un’esibizione, infatti, la donna lo ha colpito in viso in modo abbastanza violento, al punto da spingere il partner di ballo ad allontanarsi per sottoporsi a controlli medici. Ad ogni modo, per fortuna non si è trattato di nulla di grave.

L’incidente di Fonts a Ballando con le stelle

Nel corso della puntata di ieri di Ballando con le stelle, Maykel Fonts ha avuto un piccolo infortunio a causa di Alessandra Mussolini. I due si stavano esibendo quando, improvvisamente, nel bel mezzo di una presa, la donna gli ha dato un colpo sul viso involontariamente. Dall’espressione di lui si è subito capito che si fosse fatto male, tuttavia, si è andati avanti ugualmente nella performance. Subito dopo, però, il concorrente è andato dietro le quinte per sottoporsi a dei controlli.

A quel punto, è intervenuta Milly Carlucci, la quale ha interrotto la performance per fare una sorpresa alla Mussolini. La conduttrice le ha detto che avrebbe dovuto cambiare partner di ballo durante l’esibizione. Lei è rimasta alquanto intontita, ma poi ha annuito credendo si trattasse di una nuova sfida alla quale si sarebbe dovuta sottoporre. Non appena si è voltata, però, la donna ha visto che dietro di lei ci fosse suo figlio. (Continua dopo la foto)

La sorpresa ad Alessandra Mussolini

In quel momento, allora, si è resa conto si trattasse di una sorpresa e gli ha gettato le braccia al collo visibilmente emozionata. La protagonista è rimasta stupita per il fatto che la produzione fosse riuscita a convincere il ragazzo ad apparire in televisione. Ad ogni modo, tornando sulla vicenda dell’infortunio di Fonts durante l’esibizione con la Mussolini a Ballando con le stelle, è intervenuta Carolyn Smith.

L’esponente della giuria ha ironizzato sulla vicenda dicendo alla donna di aver quasi ucciso il suo compagno di ballo. Alessandra, dal canto suo, si è scusata per la sua goffaggine ed ha detto che, in effetti, il giovane si fosse fatto male. Per fortuna, però, il ballerino è subito uscito di scena per lasciare spazio al figlio della Mussolini, pertanto, si è fatto visitare e si è ripreso nel giro di pochi minuti.