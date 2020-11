GF Vip, Enock confessa ai coinquilini cosa è accaduto davvero con Selvaggia: “Stavo male, ho vomitato” (VIDEO)

Enock Barwuah ha deciso di parlare con i suoi coinquilini del GF Vip e di raccontare loro cosa è accaduto davvero quella notte con Selvaggia Roma. Il fratello di Mario Balotelli ha smentito categoricamente tutte le dichiarazioni fatte dall’influencer.

Per avvalorare la sua ipotesi, il giovane ha svelato che quella sera stava molto male, al punto da arrivare a vomitare più volte. Per tale motivo, non era affatto nelle condizioni adatte per poter dare luogo ad un corteggiamento.

La versione di Enock sul rapporto con Selvaggia

Selvaggia ha dichiarato di aver avuto una breve liaison con Enock diverso tempo prima di entrare nella casa del GF Vip. La ragazza ha ammesso che tra i due c’è stato un bacio ed anche un corteggiamento alquanto sfacciato da parte di lui. Quest’ultimo, dopo aver negato in modo alquanto sommario in prima battuta, ha deciso di entrare maggiormente nel merito della vicenda. Nello specifico, si è confidato in giardino con Stefania, Giulia, Pierpaolo e Andrea.

Il fratello di Balotelli ha spiegato di essere arrivato in quel locale e di aver cominciato a bere. Ad un certo punto, alcuni amici gli hanno chiesto se Selvaggia potesse aggiungersi al loro tavolo e lui ha annuito in modo tranquillo. Ad un certo punto, però, il ragazzo ha cominciato a sentirsi male, sta di fatto che ha vomitato in più occasioni sia nel locale sia fuori. (Clicca qui per il video)

Le reazioni dei coinquilini del GF Vip

Successivamente, gli amici lo hanno portato a casa e, per tutto il tragitto, il giovane ha detto di aver dormito. Una volta arrivato a destinazione, poi, ha nuovamente vomitato e poi si è addormentato. Selvaggia, però, al GF Vip ha detto di essere in possesso di alcuni screen inerenti una conversazione intercorsa con Enock. Da tali messaggi si evincerebbe un corteggiamento sfacciato da parte del ragazzo. Per difendersi da queste accuse, Barwuah ha detto di non essere stato lui a scrivere quelle cose.

Dato che stava molto male, infatti, il concorrente ha detto che alcuni suoi amici hanno preso il suo telefono ed hanno cominciato a mandare messaggi alla Roma. I coinquilini di Enock ci hanno tenuto a prepararlo sul fatto che in puntata Selvaggia si scaglierà pesantemente contro di lui, pertanto, è opportuno che si prepari al meglio le risposte da darle per screditare la sua versione dei fatti.