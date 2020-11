Uomini e Donne cosa vedremo oggi: Gemma presa da Maurizio, Sabina chiude con Biagio

Oggi, mercoledì 18 novembre 2020, a Uomini e Donne vedremo che si tornerà a parlare di Gemma Galgani e delle sue frequentazioni. La puntata comincerà come di consueto con la dama al centro dello studio.

La sua acerrima nemica Tina Cipollari, purtroppo, continuerà a non essere presente nel parterre in quanto venuta a contatto con un caso positivo al Covid. Per tale ragione sarà sempre in collegamento via webcam.

Cosa vedremo oggi: Gemma invaghita

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che Gemma, oltre che frequentare Biagio, sta conoscendo anche con un altro uomo. Il cavaliere in questione si chiama Maurizio ed ha 50 anni. La dama si mostrerà particolarmente presa dal protagonista. Il suo modo di fare, come sempre, farà innervosire parecchio l’opinionista che, nonostante sia in collegamento video, riuscirà comunque a sbottare contro la sua rivale Per quanto riguarda il capitolo inerente Biagio, invece, la situazione sarà un po’ più complessa.

Il protagonista, nella precedente puntata, aveva dichiarato che avrebbe provveduto a fare una scelta in merito a chi frequentare tra Gemma e Sabina. Anche nella puntata che andrà in onda oggi, però, il cavaliere continuerà ad essere parecchio indeciso. Il suo comportamento fortemente altalenante farà perdere le staffe a Sabina, la quale deciderà di prendere una decisione inaspettata. La donna, infatti, informerà il suo interlocutore di non essere più interessata ad approfondire la loro conoscenza.

Michele chiude con Giada a Uomini e Donne

Biagio, dunque, rimarrà senza corteggiatrici, in quanto Gemma sembrerà molto presa del suo nuovo spasimante. Restando sempre in tema di trono over, nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo anche cosa è successo tra Roberta e Michele. La Di Padua continuerà a mostrarsi irremovibile in merito alla decisione presa nella precedente puntata. I due, quindi, continueranno a non frequentarsi. Nel corso della messa in onda, però, vedremo che Michele deciderà di interrompere anche la conoscenza con Giada.

Tuttavia, quest’ultima non lascerà lo studio, ma sceglierà di restare per poter approfondire la conoscenza di Armando Incarnato. Questo, naturalmente, fornirà un ottimo assist ai due protagonisti per tornare a scontrarsi pesantemente. In merito a Riccardo Guarnieri, invece, l’ex di Ida dirà di essere uscito con due donne. Specie con una di loro ci sarà un alterco abbastanza movimentato in quanto la donna in questione sta frequentando anche Armando.