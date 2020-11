Uomini e Donne, Tina Cipollari straziata dalla morte di Maria: “Ci hai fatto fare tante risate” i video più divertenti

I fan di Uomini e Donne questa mattina si sono svegliati con una triste notizia in quanto una dama del parterre degli over, Maria S., è venuta a mancare e la più straziata sembra essere Tina Cipollari. L’opinionista, infatti, ha pubblicato un messaggio sui social in cui ha ricordato la dama.

Tra le due donne sono spesso sorti dei battibecchi divertenti in quanto la Cipollari era solita imitare l’esponente del parterre. Sul web, infatti, stanno circolando moltissimi filmati relativi alle scene più divertenti di cui si è resa protagonista la donna defunta.

Il messaggio di Tina Cipollari per Maria S.

Tina Cipollari ha deciso di manifestare tutto il suo dolore per la morte di Maria, dama del trono over di Uomini e Donne. L’opinionista ha pubblicato una foto che le ritrae insieme, mentre la vamp era intenta ad imitarla. Al di sotto di tale foto, poi, è annessa una didascalia in cui la Cipollari ha ringraziato la donna ed ha detto che è stata in grado di generare moltissime risate. Il post termina con un augurio di buon viaggio, un cuore rosso e un’immagine di un angelo.

La notizia della morte di Maria ha spiazzato moltissimi esponenti del parterre del talk show della De Filippi. Ormai era qualche anno che la protagonista non veniva più in studio. Ad ogni modo, nel periodo in cui era presente è riuscita a lasciare il segno. La dama, infatti, era nota per i suoi modi di fare un po’ burberi e impostati. Moltissime volte, infatti, Tina la prendeva ironicamente in giro imitando le sue movenze. (Continua dopo la foto)

I momenti cult della dama di Uomini e Donne

Tra le scene più cult di cui si è resa protagonista Maria c’è, sicuramente, il momento in cui Tina Cipollari entrò in studio completamente travestita da lei. Tutti i presenti in studio non riuscirono a trattenere le risate, compresa la padrona di casa. Anche la destinataria dell’imitazione apprezzò moltissimo la performance, sta di fatto che si complimentò con la bionda vamp.

Altro momento degno di nota fu, ad esempio, quando Maria si scontrò con un esponente del parterre maschile il quale aveva osato offenderla. Lei, con il suo solito fare da donna d’altri tempi, invitò il suo interlocutore a mettersi in ginocchio per chiederle scusa. Insomma, la donna ha lasciato nel cuore di tutti gli esponenti di Uomini e Donne e i telespettatori un enorme vuoto.

