Uomini e Donne anticipazioni puntata odierna: Davide si sbilancia con una corteggiatrice

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, giovedì 26 novembre, rivelano che Davide rientrerà dallo studio dopo essere uscito per recuperare Chiara. I due avranno modo di chiarirsi e il tronista parlerà anche del suo rapporto con Beatrice.

Sophie, invece, avrà un acceso diverbio con un corteggiatore. In merito al trono over, vedremo che di parlerà di Maria e Simone, i quali si stanno frequentando, mentre per Armando ci sarà un ritorno inaspettato.

Anticipazioni puntata odierna: Davide tra tre fuochi

Oggi a Uomini e Donne, secondo le anticipazioni del Il Vicolo della news, vedremo che Davide tornerà dopo aver chiarito con Chiara. La ragazza, nella precedente puntata, ha detto di essere rimasta molto male dal comportamento del tronista in quanto non si sente apprezzata come le altre. Lui ha provato a smentire le sue parole, ma lei non gli ha creduto al punto da lasciare lo studio. Dopo essere stata recuperata, Donadei parlerà anche del rapporto con Beatrice.

I due non hanno potuto realizzare un’esterna dal vivo in questi giorni in quanto lei era un po’ raffreddata. I ragazzi, dunque, si sono visti attraverso un collegamento via Skype. Durante la conversazione, poi, interverrà anche la madre di uno dei due. Il tronista sta conoscendo anche un’altra ragazza, con cui darà luogo ad un’esterna molto bella. Al termine del filmato, Maria chiederà al giovane con chi ha intenzione di ballare e lui farà il nome proprio dell’ultima arrivata.

Ritorno inatteso al trono over di Uomini e Donne

Ad ogni modo, dopo aver ballato, il ragazzo ammetterà di essere più propenso per Beatrice, in quanto lei è un passo avanti rispetto alle altre. Restando in tema di trono classico, vedremo che Sophie avrà un’accesa discussione con Antonio, il quale si porrà nei suoi confronti in modo un po’ troppo arrogante. La ragazza, inoltre, avrà un piccolo diverbio anche con Matteo, il quale le chiederà spiegazioni sul perché non l’ha portato in esterna.

Passando agli over, invece, nella puntata di oggi di Uomini e Donne, le anticipazioni ci svelano che si parlerà di Maria. La dama confesserà di aver lasciato il numero a Simone e di aver iniziato una frequentazione con lui. Questo scatenerà l’ira di molti dei presenti in studio. Armando Incarnato, invece, verrà spiazzato da un ritorno inatteso, una vecchia fiamma tornerà nel parterre per corteggiarlo.