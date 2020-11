Maradona, Cristiana Sinagra furiosa da Barbara D’Urso con una giornalista: “Mi è stata registrata una telefonata” (VIDEO)

Nella puntata di ieri di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha effettuato un collegamento con Cristiana Sinagra, ex compagna di Diego Armando Maradona. La donna ha esordito raccontando un episodio alquanto increscioso che è accaduto in questo momento di grande dolore.

La protagonista, infatti, ha attaccato una giornalista di un’altra rete televisiva, la quale pare abbia registrato una conversazione a sua insaputa. Cristiana ha detto che non finirà qua, poiché chi non ha rispetto per il dolore pagherà amare conseguenze.

La furia di Cristiana Sinagra da Barbara D’Urso

Cristiana Sinagra, ospite in collegamento telefonico da Barbara D’Urso, è intervenuta per manifestare l’estrema sofferenza per la perdita di Maradona. La madre di Diego Jr, però, prima di parlare di quanto accaduto, ha dato luogo ad un durissimo sfogo contro una giornalista di un’altra rete televisiva, di cui non ha voluto fare il nome La donna ha esordito dicendo di aver concesso solo alla conduttrice di Pomeriggio 5 un’intervista in quanto si fida di lei e le vuole bene.

Purtroppo, però, su di un altro canale, è andata in onda una conversazione privata di cui è protagonista Cristiana, la quale è stata registrata senza il suo consenso. Al momento non sono stati resi noti i destinatari dello sfogo della donna, tuttavia, sono state fatte delle supposizioni. Probabilmente, la Sinagra si riferiva a La Vita in Diretta e alla conversazione mandata in onda tra lei e la giornalista Lucilla Masucci. Al momento, però, non vi è conferma. (Clicca qui per il video)

Le parole di bene per Diego Armando

Ciò che, invece, sembra alquanto chiaro è che la mamma di Diego Jr non si fermerà qui in quanto lotterà per combattere la profonda mancanza di rispetto subita. Dopo questa precisazione, Cristiana Sinagra ha parlato del suo amore per Maradona ed ha tessuto le lodi della stella del calcio mondiale. La dama ha detto che nessuno può permettersi di infangare il suo nome, specie persone che non lo conoscevano davvero.

Purtroppo, in rete e nei media stanno circolando delle informazioni completamente irrispettose per il lutto di tutta la famiglia del calciatore. Secondo quanto riportato dalla donna, alcuni personaggi televisivi, tra cui Mughini, infatti, pare abbiano fatto delle dichiarazioni oltraggiose alla memoria di Diego. Infine, Cristiana ci ha tenuto a ribadire che Maradona sia stato un compagno ed un padre eccezionale, che difenderà fino alla morte.