DayDreamer – Le Ali del Sogno, a dicembre in onda dal lunedì al venerdì: il possibile orario

DayDreamer – Le Ali del Sogno torna alla programmazione giornaliera

Arriva una bellissima novità che sicuramente farà molto piacere a tutti i telespettatori di DayDreamer – Le Ali del Sogno. La soap opera turca di Canale 5 regalerà ulteriori emozioni. Infatti, nel corso del periodo natalizio le avvincenti storie di Can Divit, interpretato da Can Yaman e Sanem Aydin, alias Demet Ozdemir non andranno più in onda solamente la domenica pomeriggio.

Infatti Mediaset ha in serbo un regalo per il pubblico. La serie tv proseguirà, molto probabilmente dal lunedì al venerdì alle 17.10 circa, dando così modo alle vicende incentrate sull’affascinante fotografo e la giovane aspirante scrittrice di avere un ritmo più più regolare. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa accadrà tra qualche settimana sulla rete ammiraglia Mediaset.

Nelle feste natalizie la serie tv in onda dal lunedì al venerdì

E se inizialmente giravano delle indiscrezioni in tal senso, la comunicazione ufficiale è arrivata dalle pagine del magazine Tv Sorrisi e Canzoni. Quest’ultimo, infatti, ha annunciato che DayDreamer – Le Ali del Sogno andrà in onda da lunedì al venerdì a partire dal 21 dicembre 2020.

Tuttavia, il noto periodico non è stato chiaro sull’orario effettivo quando verrà trasmessa la soap opera turca. Anche se appare probabile che lo sceneggiato con Can Yaman e Demet Ozdemir potrebbe prendere il posto di Uomini e Donne di Maria De Filippi oppure di Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Infatti, in occasione del Santo Natale andranno in pausa fino a dopo l’Epifania. Tale cambio di palinsesto di certo porterà un aumento di share e ascolto alla rete visto i risultati che la serie ha ottenuto fino ad ora.

Al momento DayDreamer – Le Ali del Sogno solo la domenica pomeriggio

In attesa di ulteriori informazioni, Can Yaman e Sanem Aydin, rispettivamente Can e Sanem, aspettano tutto il pubblico italiano nelle puntate domenicali. Queste ultime in onda il 29 novembre e del 6, 13 e 20 dicembre 2020. Ricordiamo che nel giorno festivo la soap opera turca va in onda subito dopo Il Segreto di Puente Viejo, ormai quasi al capolinea, e prima di Domenica Live di Barbara D’Urso.

Successivamente lo sceneggiato campione di ascolti della scorsa estate approderà dal lunedì al venerdì nei pomeriggi feriali di Canale 5 del periodo natalizio. Se ci saranno ulteriori novità in merito sugli orari non mancheremo di informarvi immediatamente.