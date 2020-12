Elisabetta Gregoraci, il rumor: “Il figlio Nathan preso in giro a scuola, ecco perché Flavio Briatore è a Dubai”

Elisabetta Gregoraci vuole abbandonare il Grande Fratello Vip 5

Lunedì scorso Alfonso Signorini ha comunicato agli inquilini che la quinta edizione del Grande Fratello Vip si prolungherà fino a febbraio 2021. Una notizia che ha lasciato di sasso i concorrenti increduli delle parole del conduttore.

Alcuni di essi non l’hanno presa bene, minacciando di lasciare la casa più spiata d’Italia. Tra questi Francesco Oppini che vuole riabbracciare la sua fidanzata ed Elisabetta Gregoraci nostalgica del figlioletto Nathan Falco. Ma nelle ultime ore è emersi qualcosa di clamoroso che riguarda il suo ex marito e il loro figlio di dieci anni. Di cosa si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

Flavio Briatore e Nathan Falco negli Emirati Arabi

Chi sta seguendo il Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che Elisabetta Gregoraci è una delle protagoniste assolute tanto che avrebbe scombussolato gli equilibri in famiglia. Nelle ultime ore, infatti, l’autore televisivo è giornalista Gabriele Parpiglia, durante una diretta Instagram con Elena Santarelli, ha reso note le ragioni per cui Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco sono volati nella lontana Dubai.

Lunedì scorso, durante la diretta del GF Vip 5 su Canale 5, il conduttore Alfonso Signorini ha mostrato alla soubrette calabrese un filmato del figlio in cui raccontava di essere negli Emirati Arabi insieme al padre. In quell’occasione il ragazzino ha invitato la madre a non mollare anche se la sua mancanza si sente tanto.

Gabriele Parpiglia spiega perché Briatore e il figlio sono a Dubai

Stando a quanto dichiarato da Gabriele Parpiglia durante la diretta Instagram con Elena Santarelli, la ragione non sarebbe una normale vacanza. Il giornalista, infatti, ha detto che Flavio Briatore al telefono gli avrebbe confidato di essere dovuto partire per portare via il figlio. Ascoltando le parole del noto autore televisivo, tra cui Verissimo, il piccolo Nathan Falco sarebbe stato preso in giro da parte di amici e compagni di scuola. Il motivo?

Per colpa della madre Elisabetta Gregoraci che da due mesi è al Grande Fratello Vip 5 e, in particolare, per l’amicizia speciale con l’ex Velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli. Nella prossima diretta il conduttore Alfonso Signorini farà sapere alla 40enne cosa sta accadendo al di fuori della casa più spiata d’Italia?