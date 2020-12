Uomini e Donne spoiler oggi pomeriggio: Roberta rivede Michele e litiga con Riccardo

Gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 2 dicembre, rivelano che Roberta farà il punto della situazione sulla sua vita sentimentale. La donna ammetterà di essere uscita nuovamente con Michele.

Successivamente, però, litigherà con Riccardo a causa di Brunilde. Nella conversazione si intrometterà anche Armando, il quale rimarrà molto deluso dal comportamento della dama. Al trono classico, invece, Marianna deciderà di restare solo per Gianluca.

Spoiler puntata di oggi: Roberta rivede Michele

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne gli spoiler del Vicolo della news svelano che ci saranno delle accese discussioni. La puntata di ieri si è conclusa con Maria De Filippi che ha chiesto a Roberta di sedere al centro dello studio. La dama racconterà cosa stia accadendo nella sua vita sentimentale e ammetterà di essere uscita nuovamente con Michele. A richiedere l’esterna, però, è stato il napoletano e la ragazza non è riuscita a rifiutare in quanto prova ancora un interesse per lui.

La Di Pauda, però, sta frequentando nuovamente anche Riccardo, con il quale avrà una discussione. Guarnieri sta uscendo con Brunilde e durante l’esterna è salito anche in camera sua ed ha provato a baciarla. Lei, però, si è rifiutata e si e limitata a dare un bacio sulla guancia al cavaliere. Questa confessione farà perdere le staffe a Roberta, la quale lo accuserà di pretendere l’esclusiva ma, al contempo, di frequentare anche altre ragazze. Questa scoperta, però, genererà anche una reazione spropositata in Armando.

Liti e decisioni a Uomini e Donne

Anche Incarnato sta frequentando Brunilde e dirà di essere rimasto profondamente deluso dall’atteggiamento di lei. In tutto questo tempo, la dama non gli ha mai permesso di salire in camera, pertanto, Armando non riuscirà ad accettare che lo ha concesso ad un altro uomo. Per tale motivo, deciderà di interrompere la conoscenza con lei. Al contempo, però, il napoletano mostrerà un certo interesse per Valeria, corteggiatrice di Davide.

In merito al trono classico di Uomini e Donne, invece, gli spoiler della puntata di oggi rivelano che Gianluca è uscito con Marianna. I due diranno di essersi trovati parecchio bene, al punto che lui le ha fatto un sensuale massaggio alla schiena. Tale complicità spingerà la dama a chiudere la conoscenza con Armando, che stava contemporaneamente conoscendo. Al napoletano, dunque, resterà solo Lucrezia Comanducci.