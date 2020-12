Alberto Matano si sbottona dichiarandosi ad una conduttrice di Rai Uno: “La amo” (FOTO)

Alberto Matano fa un regalo a Mara Venier

Oltre ad essere colleghi di lavoro, Alberto Matano e Mara Venier sono legati da una grande amicizia. L’ex volto del Tg1 e padrone di casa de La vita in diretta molte volte si reca a Domenica In per chiacchierare con la professionista veneta. Tempo fa accadeva anche il contrario, ovvero che quest’ultima si recasse nei contenitori televisivi presentati dal giornalista calabrese.

Per testimoniare il loro rapporto, di recente Matano ha condiviso una clip sul suo profilo Instagram, nel quale si vede la moglie di Nicola Carraro ricevere da lui un meraviglioso mazzo di rose bianche. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha scritto al fianco dell’immagine in questione

Mara Venier riceve un mazzo di rose bianche dal giornalista calabrese

Prima della nuova diretta di Domenica In presso gli studi Fabrizio Frizzi di Roma, Mara Venier ha quindi ricevuto un bel dono da parte di un collega. Alberto Matano, per manifestare il grande affetto che prova per lei le ha regalato un mazzo di rose. A renderlo noto è stato lo stesso padrone di casa de La vita in diretta pubblicando un video su IG.

Una clip che il giornalista calabrese ha commentato in questo modo: “I love Mara”, ovvero “Amo Mara“. Nella clip in questione, caricato nelle Storie, la conduttrice di Domenica In indossa la mascherina protettiva. Nonostante questo, però, si intuisce lo stesso che la veneta sta sorridendo mentre ringrazia il ed io caro amico. (Continua dopo la foto)

Lo Zecchino D’oro rinviato a maggio 2021

È se Mars Venier continua ad essere impegnata con la conduzione di Domenica In, Alberto Matano ha archiviato la sua partecipazione a Ballando con le Stelle 15. Tuttavia, il giornalista calabrese è in onda in solitudine dal lunedì al venerdì su Rai Uno con La vita in diretta.

Il contenitore televisivo doveva subire uno stop da mercoledì 2 a venerdì 4 dicembre per lasciare il posto alla nuova edizione dello Zecchino D’oro, condotto dalla professionista veneziana. La kermesse canora dedicata si più piccoli è stata rinviata a maggio del 2021 a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Quindi, il professionista Rai continuerà ad andare in onda regolarmente per l’intera settimana.