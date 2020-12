Alfonso Signorini in lacrime al GF Vip, dimentica di chiudere l’audio in casa e i vip sentono tutto (VIDEO)

La puntata di ieri del GF Vip è stata parecchio emozionante per Alfonso Signorini, il quale si è ritrovato in lacrime in seguito ad alcune riflessioni di Pupo. A inizio diretta, il presentatore ha manifestato quanto fosse particolare l’edizione di quest’anno del reality show.

A quel punto, allora, è intervenuto l’opinionista per esprimere un concetto che ha commosso il padrone di casa. Gli attimi sono stati così concitati che Alfonso ha dimenticato di essere ancora in collegamento con la casa ed ha rivelato ai Vip una cosa che non avrebbero dovuto ascoltare.

Le lacrime di Alfonso Signorini

Ieri, lunedì 30 novembre, è andata in onda una nuova puntata del GF Vip e Alfonso Signorini ha aperto lo show lasciandosi andare alle lacrime. Dopo aver fatto il saluto iniziale a tutti i vipponi presenti in casa, il conduttore ha salutato i suoi opinionisti ed ha cominciato a dibattere con loro. Pupo, allora, è intervenuto per fare i complimenti al giornalista per l’ottimo lavoro fatto al reality show. In un clima cos’ particolare, infatti, lui riesce a regalare ai telespettatori un momento di svago e di vere emozioni.

In studio è scoppiato un applauso e anche i concorrenti in casa, che erano in collegamento, si sono mostrati assolutamente d’accordo con le parole dell’opinionista. Alfonso, allora, ha fatto scorrere qualche lacrima sul suo viso, ha ringraziato il suo interlocutore e poi ha deciso di andare avanti con la trasmissione. Il suo stato d’animo, però, era ancora molto turbato, al punto da dimenticarsi di avere ancora il collegamento aperto. (Clicca qui per il video)

La gaffe con i concorrenti del GF Vip

Alfonso Signorini, dunque, dopo essersi asciugato le lacrime con la mano, ha detto ai telespettatori che avrebbe dovuto parlare con una delle concorrenti del GF Vip in particolare, ovvero, Maria Teresa. A causa del collegamento ancora acceso, la donna ha sentito tutto ed ha fatto un’espressione perplessa. Il conduttore subito si è reso conto della gaffe e si è scusato per l’errore dicendo di essersi confuso a causa delle forti emozioni.

Per tale motivo, ha subito dovuto affrontare l’argomento chiedendo a Maria Teresa di allontanarsi dagli altri concorrenti per uscire dalla porta rossa. Questa non è stata l’unica gaffe del presentatore. Anche poco prima, infatti, si era confuso dicendo di essere convinto che fosse venerdì, quando invece era lunedì. Insomma, una serata alquanto particolare per lui.