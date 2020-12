GF Vip, i concorrenti scoprono della morte di Maradona e reagiscono male, ma sul web scoppia il caos: “Che schifo” (VIDEO)

Nel corso della puntata del 30 novembre del GF Vip, i concorrenti sono stati messi al corrente della tragica morte di Diego Armando Maradona. Alfonso Signorini ha voluto dedicare una piccola parte della diretta alla trattazione di questa tematica.

I vipponi hanno avuto delle reazioni abbastanza intense, specie alcuni di loro, tra cui Maria Teresa Ruta. Ad ogni modo, sul web è scoppiata una polemica sollevata da alcuni telespettatori. Vediamo tutto nel dettaglio.

Le reazioni dei vip alla morte di Maradona

La morte di Maradona ha sconvolto il mondo del calcio e non solo, per tale motivo, la produzione del GF Vip ha deciso di informare i concorrenti di quanto accaduto. Solitamente, quando si varca la soglia della porta rossa, i protagonisti non hanno la possibilità di avere nessuno contatto con il mondo esterno, pertanto, non possono scoprire cosa stia accadendo al di fuori. Le uniche eccezioni ci sono state per l’emergenza sanitaria durante la quale i vip sono stati informati periodicamente dell’andamento dei contagi in Italia.

Ad ogni modo, nella messa in onda di ieri, Alfonso ha comunicato a tutti i presenti il tragico lutto che ha toccato tutta la comunità. I presenti sono rimasti scioccati sdalla notizia. Maria Teresa, che in qualità di giornalista aveva avuto modo di intervistare il Pibe de oro, ha chiesto cosa fosse accaduto. La donna ha detto di aver instaurato un rapporto di amicizia con il calciatore, anche se i fotografi non li hanno mai immortalati insieme.

Il web contro il GF Vip

Anche Francesco Oppini e Pierpaolo Pretelli si sono detti sconvolti per quanto appreso in quanto il calciatore è stato l’idolo di tutti. Successivamente, quando Enock è entrato in studio in qualità di eliminato, ha speso anche lui qualche parola sul calciatore scomparso. Il giovane ha ammesso che per tutti gli appassionati dello sport è una notizia spiazzante. (Clicca qui per il video)

Ad ogni modo, sul web è sorta una polemica. Molte persone hanno sbottato contro la produzione del GF Vip per aver informato i concorrenti solo della morte di Maradona. Nello specifico, in molti non hanno ritenuto giusto ignorare completamente i decessi di Gigi Proietti e Stefano D’Orazio, anch’essi scomparsi di recente. I commenti aspri non si sono risparmiati. Su Teitter, infatti, hanno reputato un vero schifo l’atteggiamento adoperato dagli autori del reality show in questa circostanza.