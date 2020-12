Francesco Oppini si è ritirato dal GF Vip per colpa della madre? Alba Parietti sbotta (FOTO)

Francesco Oppini si è ritirato per colpa della madre?

Chi segue il Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che venerdì scorso Francesco Oppini ha varcato la famosa porta rossa della casa di Cinecittà abbandonando definitivamente il programma. Il ragazzo si è ritirato perché messo sotto pressione da sua madre Alba Parietti?

Tale supposizione si è diffusa a macchia d’olio sul web dopo che l’opinionista di Barbara D’Urso ha condiviso su Instagram una foto celebrando l’amore fra il figlio e la fidanzata Cristina. Le frasi utilizzare dalla soubrette piemontese hanno sollevato un polverone mediatico.

L’accusa del popolo del web ad Alba Parietti

Attraverso un post su Instagram, Alba Parietti ha voluto celebrare il grande amore che il figlio Francesco Oppini prova per Cristina. “L’amore vince su tutto e per fortuna c’è ancora qualcuno che per l’amore scala le montagne, lascia corone e vive i suoi sentimenti a pieno, senza domandarsi altro. Mio padre è stato così, così sono stati i miei nonni così per fortuna è Francesco e davanti a due persone che si amano così tanto bisogna sorridere gioire perché il mondo si sta riempiendo solo di odio e tanta sofferenza. La vita è adesso”, ha scritto l’opinionista di Barbara D’Urso.

Il post in questione non è piaciuto per nulla ai fan di Tommaso che hanno accusato la donna di aver fatto ritirare il consanguineo e di non avergli permesso di vivere in modo spontaneo il suo rapporto con Tommaso.

La replica di Alba Parietti ad un utente web

Il commento scritto da un fan dei Zorzini termine che associa Tommaso Zorzi e Francesco Oppini) non è piaciuto ad Alba Parietti che, senza giri di parole ha replicato a dovere al diretto interessato.

“Senz’altro lei sa tutto di Francesco perché l’ha visto in televisione. Sicuramente lei vuole il suo bene ed io sono la mamma str*nza ed egoista. Pensi quello che vuole, a me il giudizio superficiale di gente come lei che pensa che la nostra vita sia una fiction o un teatrino di cui potete disporre non mi frega nulla. Anzi, pensi pure che sono una grande str*nza. Il ruolo di una madre prevede anche prendere merda in faccia da sconosciuti”, ha scritto la soubrette piemontese. Ecco il post: